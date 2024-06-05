Четверо погибли, трое пострадали: подробности смертельного ДТП на трассе М5
В ДТП со спецавтомобилем под Екатеринбургом 4 человека погибли и трое пострадали
Появились подробности смертельной аварии на трассе М5, где пассажирская Тoyota столкнулась со спецавтомобилем дорожного подрядчика. Помимо погибших в ДТП водителя и трех пассажиров минивэна, еще трое человек получили различные травмы. Пострадавшие были госпитализированы.
По предварительной информации, 50-летний водитель Toyota Hiace при неустановленных обстоятельствах столкнулся с попутным спецавтомобилем, который проводил дорожные работы.
Ранее стало известно, что в результате ДТП водитель и трое пассажиров, личности которых устанавливаются, погибли на месте.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».
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Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Челябинской области
Фото:МВД Медиа
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05.06.2024
Фото:МВД Медиа
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