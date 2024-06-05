Теперь без МКП: BMW 1-Series сменил поколение

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Представлена новая линейка BMW 1-Series 2025 из 4 моделей

Представлена новая линейка BMW 1-Series 2025 с полностью обновленным дизайном в версиях 118d, 120d, 120 и M135 xDrive. Автопроизводитель BMW называет линейку BMW 1-Series четвертого поколения.

Длина первой модели равна 4361 мм, что на 42 мм длиннее, чем у предыдущего варианта. Ширина составляет 1800 мм, высота – 1459 мм, что на 25 мм выше, чем раньше. Автомобиль получил 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и 10,7-дюймовый развлекательный дисплей.

BMW 1-Series 2025
BMW 1-Series 2025

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Модель 120d оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым дизельным мотором, бензиновая 120i оснащена 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем. Оба используют 48-вольтовую мягкую гибридную технологию. Бензиновый 120i развивает 168 л. с. и 280 Нм крутящего момента, тогда как 120d предлагает 161 л. с. и 400 Нм крутящего момента.

В основе дизельной линейки находится модель 118d. Она также оснащается 2,0-литровым турбодизельным 4-цилиндровым двигателем, его мощность ограничена 148 л. с. и крутящим моментом 360 Нм.

Интерьер BMW 1-Series 2025
Интерьер BMW 1-Series 2025

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Модель M135 xDrive, как и 120, лишилась буквы «i» в названии. Она оснащается 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 296 л. с. на европейских рынках и 312 л. с. на других рынках. Максимальный крутящий момент составляет 400 Нм.

Все модели 1-й серии теперь стандартно выпускают с 7-ступенчатой коробкой передач Steptronic с двойным сцеплением. То есть, впервые за 20 лет МКП больше недоступна в 1-й серии.

Интерьер BMW 1-Series 2025
Интерьер BMW 1-Series 2025

M135 xDrive доступна к заказу с разными деталями M, включая пакет M Sport, M Sport Design и пакет M Technology. Также будут предложены различные детали M Performance.

В Европе продажи новой линейки стартуют в октябре, цены пока не объявляли.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: Carscoops

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 1
05.06.2024
Фото:Carscoops
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