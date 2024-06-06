Дилерам рассказали, как решить вопрос с нехваткой запчастей для грузовиков
В России наблюдается дефицит ряда запчастей для ремонта грузового транспорта. О нехватке компонентов рассказали представители логистических компаний и дилеры.
Отмечается, что есть проблема с наличием кузовных элементов, запчастей для двигателя и трансмиссии.
«Кроме дефицита некоторых деталей, возникают сложности с их поиском по китайским каталогам», – уточнил директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев.
По словам руководителя направления по развитию дилерской сети FAW ORYX ООО МЗ «Тонар» (эксклюзивный дистрибьютор тягачей FAW ORYX в России и странах ЕАЭС) Юрия Ерохина, «периодически возникают локальные проблемы, связанные с отсутствием необходимых позиций в отдельных регионах».
В Минпромторге в ответ на запрос по этому вопросу ответили, что не получали никаких обращений, связанных с обеспечением запчастями для китайских грузовых автомобилей.
«В случае поступления соответствующих обращений ведомство готово оказать содействие в донастройке коммуникации с партнерами из КНР», – заверили в ведомстве.
Кроме того, в Минпромторге уточнили, что отечественные производители грузового транспорта предлагают широкий ряд моделей, оперативное обслуживание которых возможно в локальных дилерских сетях и СТО в российских регионах.
Кроме того, отечественные производители с целью оптимизации процесса обслуживания транспортных средств реализуют грузовой транспорт уже с сервисным пакетом.
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Источник: iz.ru