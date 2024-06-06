Дилерам рассказали, как решить вопрос с нехваткой запчастей для грузовиков

В Минпромторге отреагировали на нехватку запчастей для ремонта грузовиков из КНР

В России наблюдается дефицит ряда запчастей для ремонта грузового транспорта. О нехватке компонентов рассказали представители логистических компаний и дилеры.

Отмечается, что есть проблема с наличием кузовных элементов, запчастей для двигателя и трансмиссии.

«Кроме дефицита некоторых деталей, возникают сложности с их поиском по китайским каталогам», – уточнил директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев.

По словам руководителя направления по развитию дилерской сети FAW ORYX ООО МЗ «Тонар» (эксклюзивный дистрибьютор тягачей FAW ORYX в России и странах ЕАЭС) Юрия Ерохина, «периодически возникают локальные проблемы, связанные с отсутствием необходимых позиций в отдельных регионах».

В Минпромторге в ответ на запрос по этому вопросу ответили, что не получали никаких обращений, связанных с обеспечением запчастями для китайских грузовых автомобилей.

«В случае поступления соответствующих обращений ведомство готово оказать содействие в донастройке коммуникации с партнерами из КНР», – заверили в ведомстве.

Кроме того, в Минпромторге уточнили, что отечественные производители грузового транспорта предлагают широкий ряд моделей, оперативное обслуживание которых возможно в локальных дилерских сетях и СТО в российских регионах.

Кроме того, отечественные производители с целью оптимизации процесса обслуживания транспортных средств реализуют грузовой транспорт уже с сервисным пакетом.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: iz.ru