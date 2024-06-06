Симбиоз эстетики технологий и энергии лидерства воплотились в совместном арт-объекте AURUS и G-Drive
«Первые освещают путь» – Aurus и бренд высокотехнологичного топлива G-Drive создали арт-объект на Ярмарке искусств 1703.
Здесь инновации, технологии и дизайн сочетаются в стихии, где успех определяется смелостью первопроходцев и энергией амбиций. В арт-объекте – дворцовой люстре, созданной из деталей автомобиля AURUS Senat и элементов бренда G-Drive, заключена метафора света, который освещает прогресс. Внимание к деталям – это ДНК двух брендов, для которых на пути к идеалу не существует мелочей.
AURUS Senat - это свобода и инновации в каждой детали. AURUS Senat - это не просто автомобиль класса люкс, это произведение искусства, объединяющее в себе инновационные технологии, мощный двигатель V8 Twin-turbo и передовые системы безопасности.
Раскрыть потенциал мощности двигателя помогает высокотехнологичное топливо G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть».
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