Симбиоз эстетики технологий и энергии лидерства воплотились в совместном арт-объекте AURUS и G-Drive

В Санкт-Петербурге с 4 по 9 июня в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит Ярмарка искусств 1703.

«Первые освещают путь» – Aurus и бренд высокотехнологичного топлива G-Drive создали арт-объект на Ярмарке искусств 1703.

Здесь инновации, технологии и дизайн сочетаются в стихии, где успех определяется смелостью первопроходцев и энергией амбиций. В арт-объекте – дворцовой люстре, созданной из деталей автомобиля AURUS Senat и элементов бренда G-Drive, заключена метафора света, который освещает прогресс. Внимание к деталям – это ДНК двух брендов, для которых на пути к идеалу не существует мелочей.

AURUS Senat - это свобода и инновации в каждой детали. AURUS Senat - это не просто автомобиль класса люкс, это произведение искусства, объединяющее в себе инновационные технологии, мощный двигатель V8 Twin-turbo и передовые системы безопасности.

Раскрыть потенциал мощности двигателя помогает высокотехнологичное топливо G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть».

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