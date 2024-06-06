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Симбиоз эстетики технологий и энергии лидерства воплотились в совместном арт-объекте AURUS и G-Drive
6 июня
Симбиоз эстетики технологий и энергии лидерства воплотились в совместном арт-объекте AURUS и G-Drive
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Симбиоз эстетики технологий и энергии лидерства воплотились в совместном арт-объекте AURUS и G-Drive

В Санкт-Петербурге с 4 по 9 июня в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит Ярмарка искусств 1703.

«Первые освещают путь» – Aurus и бренд высокотехнологичного топлива G-Drive создали арт-объект на Ярмарке искусств 1703.

Здесь инновации, технологии и дизайн сочетаются в стихии, где успех определяется смелостью первопроходцев и энергией амбиций. В арт-объекте – дворцовой люстре, созданной из деталей автомобиля AURUS Senat и элементов бренда G-Drive, заключена метафора света, который освещает прогресс. Внимание к деталям – это ДНК двух брендов, для которых на пути к идеалу не существует мелочей.

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AURUS Senat - это свобода и инновации в каждой детали. AURUS Senat - это не просто автомобиль класса люкс, это произведение искусства, объединяющее в себе инновационные технологии, мощный двигатель V8 Twin-turbo и передовые системы безопасности.

Раскрыть потенциал мощности двигателя помогает высокотехнологичное топливо G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть».

Реклама/ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», ИНН 4703105075/erid F7NfYUJCUneLs2F1Z8At

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Aurus
Количество просмотров 4
06.06.2024
Фото:Aurus
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