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На бывшем заводе Volkswagen в Калуге будут выпускать локализованную модель

Владислав Шапша: бывший завод Volkswagen в Калуге перезапустят в ближайшее время

Бывший завод Volkswagen в Калуге, ныне известный как АГР (AGR Automotive Group), готовится к перезапуску в 2024 году. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что технологический перезапуск необходим для подготовки к серийному производству нового отечественного автомобиля.

Напомним, что производство на бывшем заводе Volkswagen в Калуге было остановлено в 2022 году.

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Шапша подчеркнул, что на заводе будет производиться локализованная модель, однако не стал называть конкретную марку, чтобы избежать возможных санкционных последствий. Он напомнил также, что в регионе действует автомобильный кластер, включающий 30 предприятий, занимающихся производством комплектующих для автопрома.

Губернатор выразил уверенность, что автокластер Калужской области полностью восстановится, включая производство не только комплектующих, но и самих автомобилей.

Петербург хочет закрепить свой статус ведущего автопроизводителя страны

Введение антироссийских санкций привело к приостановке работы заводов Volvo, ПСМА Рус и Volkswagen, расположенных в Калужской области. На данный момент первые два завода уже возобновили работу, теперь очередь за бывшим заводом Volkswagen.

Завод VW расположен в индустриальном парке «Грабцево» в Калуге, его мощности позволяют выпускать 225 тысяч автомобилей в год. Ранее с конвейера предприятия сходили модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге работал завод по производству бензиновых двигателей мощностью 150 тыс. шт. в год.

На статус ведущего автопроизводителя страны также претендует Санкт-Петербург: его губернатор Александр Беглов анонсировал подписание крупного соглашения с автоконцернами на полях Петербургского международного экономического форума.

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Источник: «Интерфакс»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
Количество просмотров 2
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Фото:Станислав Красильников/ТАСС
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