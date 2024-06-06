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Есть вызывающие сонливость лекарства — рассказываем, что можно принимать за рулем

Врач Селиванова указала на вред лекарств 1-го поколения для водителей-аллергиков

Водителям, страдающим аллергией, перед тем как сесть за руль автомобиля, нужно принимать антигистаминные препараты второго, а не первого поколения. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказала врач-аллерголог Светлана Селиванова.

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Она подчеркнула, что побочным эффектом некоторых антигистаминных препаратов является сонливость, это в первую очередь касается лекарств первого поколения.

«Среди них – супрастин, тавигил, димедрол и др. Эти препараты сейчас не применяются в широкой врачебной практике. Их используют, как правило, только для оказания неотложной помощи при острой аллергической реакции. Им на смену пришли лекарства второго поколения, которые не оказывают седативного эффекта», – объяснила собеседник издания.

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На сегодняшний день такие новые лекарственные препараты, как цетиризин, левоцетиризин, лоратадин и дезлоратадин широко применяются, потому что они не вызывают сонливости. Автовладельцы могут без опасений принимать эти антигистаминные препараты, подчеркнула Селиванов.

«У головного мозга человека есть несколько оболочек, обладающих определенными барьерными свойствами. То есть далеко не все препараты могут оказать на него какое-то воздействие. Однако у антигистаминных препаратов первого поколения такая способность есть», – уточнила специалист.

Поэтому у них присутствует побочный эффект, способный навредить водителю. А лекарства против аллергии второго поколения не оказывают никакого эффекта на головной мозг, резюмировала Селиванова.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
06.06.2024
Фото:freepik / freepik
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