Мощнейший Chrysler – ему предстоит гонка!

Представлен редкий Chrysler Crossfire SRT6, который приедет на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Наши постоянные читатели уже знают, что 23 июня в подмосковном RDRC Racepark состоится грандиозный автомобильный праздник – ЗА РУЛЕМ ФЕСТ. И центральным его событием станет дрэг-рейсинг, зрелищная гонка на 402,3 м с участием супербыстрых и эффектных машин – дрэгстеров, промодов, фаникаров и классических авто.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Сегодня мы хотим рассказать вам об одном автомобиле, который заявлен на гонку в категории «13 секунд». Это Crossfire SRT6 2005 года выпуска. Машина построена на платформе Mercedes-Benz SLK 32 AMG, всего было создано 2466 таких автомобилей. Мотор AMG M112K (это V6 с компрессором) развивает 335 л.с. и сочетается с коробкой 5G Tronic.

От стандартного Crossfire версия SRT- 6 отличается как раз силовым агрегатом, а также более мощными тормозами, выхлопом AMG, стационарным (не подвижным, как в стандарте) антикрылом, иными колесами, передним бампером, сиденьями из алькантары с вышивкой и оригинальной панелью приборов.

Простота и стиль

Константин Нагаев, нынешний хозяин этого красавца, давно мечтал о том, чтобы приобрести Crossfire – безумно нравился силуэт машины вкупе с классической мерседесовской простотой. В свое время Константин работал с Мерседесами тех лет, и технические особенности машины знал не понаслышке.

Однако «урвать» именно заряженную версию SRT6 было крайне мало шансов – уж очень редки эти машины. Поэтому Константин просто искал по всей России «Кроссы» в более-менее живом состоянии. И повезло: Crossfire SRT6, один хозяин, пробег 58 тысяч км! Тогда, три года назад этот автомобиль стоил 1 млн рублей...

Попал в хорошие руки

Сразу после покупки было проведено огромное количество работ по детейлингу: полировка, оклейка всего кузова защитной пленкой, полная шумоизоляция салона, нанесение керамического покрытия... Кроме того, были куплены и полностью восстановлены оригинальные диски от стандартной версии Crossfire на случай зимних выездов.

И визуально, и по характеристикам, автомобиль остался в оригинальном исполнении за исключением нескольких нюансов. Среди них – полностью перешитый в алькантару (в цвет оригинальных сидений) потолок со стойками, а также новая центральная консоль из двух заказных панелей, в которую встал современный мультимедийный комплекс, вытеснивший пепельницу и заставивший перенести ниже несколько кнопок.

Сколько вложено?

К миллиону, ушедшему на покупку машины, Константин добавил еще 600 тысяч рублей, вложенных во все доработки, большая часть которых была направлена исключительно на получение машины, удобной в каждодневной эксплуатации.

К слову, одну зиму автомобиль довольно активно эксплуатировался, и это не вызвало особых сложностей – хозяин вспоминает разве что нюанс с покупкой зимних шин: в оригинале колеса у SRT6 разновеликие (перед 18", зад 19"), поэтому и появились вышеупомянутые диски от стандартного Crossfire... Сейчас машина находится в каждодневной эксплуатации и чувствует себя отлично.

Уже скоро!

Увидеть этот Crossfire SRT6 живьем, узнать, чего он стоит на трассе дрэг-рейсинга и даже пообщаться с владельцем можно будет уже совсем скоро – на огромном автомобильном празднике, что зовется ЗА РУЛЕМ ФЕСТ. Осталось дождаться 23 июня!

Всех зрителей ждет невероятное количество развлечений и активностей: полеты на вертолете, поездки на гоночном такси, стрельба в тире... А для самых отчаянных – даже родео с электрическим быком! Кроме того на территории феста будет выставка уникальных ретроавтомобилей, тест-драйвы новинок автопрома, розыгрыш призов для болельщиков... и большой вечерний концерт модной группы! Приезжайте на RDRC. Будет круто!



ЗА РУЛЕМ ФЕСТ: будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

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