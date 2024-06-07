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Советы при покупке полиса ОСАГО обезопасят вас от мошенников — инструкция

Водителям рассказали, как отличить подлинный полис ОСАГО от фальшивки

При оформлении полиса ОСАГО нужно обязательно проверить его подлинность, иначе управление автомобилем с фальшивой страховкой грозит автовладельцу штрафом.

В настоящее время фиксируются случаи с подделкой бумажных и электронных полисов ОСАГО. Поэтому рекомендуется покупать страховку только в офисе официальных страховых компаний. Добросовестного страховщика могут подсказать дилеры автосалона во время покупки машины.

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Проверить ОСАГО онлайн можно по номеру полиса и данным транспортного средства. Необходимо ввести номер и серию полиса на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Также можно ввести госномер, VIN, номер кузова или шасси, если в статусе полиса указано – «Находится у страхователя», значит документ действителен.

ОСАГО в 2024 году: где лучше покупать? Новшества в законе и штрафы

Известно, что злоумышленники идут в ногу с технологиями и создают фальшивые сайты, мимикрирующие под известные компании, для онлайн-покупок полисов. Зачастую рассылку с предложением о своих услугах мошенники осуществляют по ворованной базе данных.

Чтобы минимизировать риски и обезопасить себя от возможного мошенничества, нужно обратить внимание на контент сайта. Обычно мошенники при его наполнении допускают много опечаток. Еще такие ресурсы зависают, все разделы грузятся с большой задержкой.

Стоит обратить внимание и на цену страхового полиса: если она низкая и выделяется ярким баннером или таймерами со счетчиком «акции», это могут быть мошенники. Любители легкой наживы не оформляют статус индивидуального предпринимателя, так как в этом случае можно легко отследить все транзакции. Поэтому аферисты предлагают произвести оплату за полис переводом на банковскую карту или посредством электронного кошелька.

Где купить подлинный полис ОСАГО?

«За рулем» рекомендует обращаться в хорошо известные крупные страховые компании. Например, Tinkoffпо это ссылке можно рассчитать стоимость полиса. В Tinkoff есть возможность купить полис ОСАГО на легковое авто во всех регионах РФ. Кроме того, компания предлагает ОСАГО с кэшбэком до 10%.

Еще один выгодный вариант МТС Страхование. На страховом маркетплейсе от МТС можно сравнить цены нескольких страховых компаний и купить полис онлайн. Кроме ОСАГО компания предлагает страхование ипотеки, квартиры, путешественников и питомцев. Рассчитать стоимость ОСАГО в МТС Страхование.

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 3
07.06.2024
Фото:АГН Москва
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