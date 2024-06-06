Этот доступный «китаец» получил новый мотор и подешевел на полмиллиона

Обновленный Exeed LX получил в России новую базовую версию за 3,1 млн рублей

У премиум-кроссовера Exeed LX в России появилась новая версия под названием Business. Машина получила новый двигатель: 1,5-литровый вместо 1,6-литрового турбированного. Мощность нового мотора 147 л.с., он сочетается с вариатором, привод — передний.

Exeed LX

Новинка стоит 3,09 млн рублей. В комплектацию автомобиля входят 18-дюймовые колесные диски, кожаный салон, медиасистема с большим экраном, камера заднего вида, акустическая система с 6 динамиками. По сравнению с переднеприводной комплектацией Premium нет вентиляции передних кресел и панорамной крыши, систем помощи водителю стало меньше.

Exeed LX

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: Exeed