«Газпром нефть» обеспечит поставки современных нефтепродуктов в республику Марий Эл

«Газпром нефть» и Республика Марий Эл заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

В рамках сотрудничества компания обеспечит поставку в регион высококачественных масел, битумных материалов и авиационного топлива. Соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Для развития транспортно-логистической инфраструктуры республики «Газпром нефть» предложит современные решения в сфере дорожного строительства. В обслуживании федеральных трасс, автомагистралей регионального значения и городской сети будут применены полимерные материалы, повышающие надежность асфальтобетонных покрытий. Ассортимент битумных вяжущих «Газпром нефти» превышает 300 наименований, рецептуры продукции разработаны с учетом климатических особенностей региона и адаптированы под эксплуатационные нагрузки дорог.

Оператор бизнеса масел компании – «Газпромнефть – смазочные материалы» – обеспечит предприятия Марий Эл автомобильными и индустриальными маслами для различной техники и оборудования. Произведенные на основе российского сырья смазочные материалы защищают механизмы оборудования и повышают эффективность его работы. Помимо масел для ключевых секторов экономики Марий Эл – энергетического комплекса и деревообработки, металлообработки и машиностроения, пищевой промышленности и сельского хозяйства, «Газпром нефть» предложит широкий ассортимент судовых смазочных материалов.

Отдельным направлением сотрудничества «Газпром нефти» и Республики Марий Эл станет поставка авиатоплива в аэропорт Йошкар-Олы. Для контроля качества нефтепродуктов в компании действует единая цифровая система «Нефтеконтроль – Газпром нефть». Она обеспечивает в онлайн-режиме мониторинг доставки топлива от нефтеперерабатывающих заводов до конечных потребителей.

Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти»:

«Благодаря масштабной модернизации Московский и Омский НПЗ «Газпром нефти» выпускают широкий перечень востребованной на внутреннем рынке продукции. Наши масла, топливо, битумные материалы и другие виды нефтепродуктов используются в большинстве отраслей экономики. Так, каждый 4-й самолет в России заправлен авиатопливом «Газпром нефти», каждый 3-й километр дорог в стране построен с применением битумов компании. Наши смазочные материалы уверенно работают в самых сложных условиях: от Арктики до жарких климатических зон. В рамках достигнутого соглашения «Газпром нефть» готова не только обеспечить потребности предприятий Марий Эл высококачественной продукцией, но и предложить кастомизированные технологические решения для каждого потребителя».

Юрий Зайцев, глава Республики Марий Эл:

«Для экономического развития нашего региона необходимы качественная продукция и современные технологии. Поэтому мы открыты к партнерству по внедрению российских инноваций и лучших практик. Подписанное на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с одним из лидеров отечественной нефтегазовой отрасли открывает для предприятий Марий Эл новые возможности повышения эффективности, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на укреплении промышленного потенциала региона в целом».

Справка:

«Газпромнефть – смазочные материалы» – дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-СМ» выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Фрязине Московской области. Ассортимент включает более 1000 наименований для всех секторов рынка