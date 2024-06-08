Ford вернул владельцу сгоревшего Мустанга веру в человечество

Новый Ford Mustang сгорел дотла из-за заклинившего сцепления

Видео с видеорегистратора изнутри Ford Mustang Dark Horse показывает, как быстро может сгореть хороший автомобиль.

Пожар произошел после того, как педаль сцепления застряла в нажатом положении.

Владелец Мустанга говорит, что пытался переключиться на пятую передачу, когда педаль сцепления прилипла к полу. Он попытался поднять ee вручную, но это не получилось.

Сидевшая рядом с ним дочь посоветовала ему остановиться. Как только он это сделал, машина заглохла.

Дочь сказала, что почувствовала запах гари. И действительно, как только мужчина открыл капот, он увидел дым: «Огонь быстро разрастался и превратился в бушующий ад».

Хотя это и печальный конец жизни конкретного Мустанга, Джон говорит, что реакция Форда превзошла все его ожидания.

«Компания выкупила автомобиль за 100% плюс налоги и возместила мне мелкие доработки, такие как тонировка, установленный видеорегистратор, передний сплиттер и т. д.», – говорит автовладелец.

Теперь Джон снова счастливый обладатель новенького Mustang Dark Horse.

Случай, безусловно, неприятный, но радует, что компания действительно заботится о своих клиентах.

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Источник: Сarscoops