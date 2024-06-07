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С 2026 года в Формуле-1 начнется новая эра — разработан новый регламент чемпионата

FIA с 2026 года введет новый регламент Чемпионата Формулы-1

Международная автомобильная федерация (FIA) презентовала новый регламент чемпионата Формула-1, действие которого начнется с сезона 2026 года.

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В документе говорится, что теперь болиды пилотов будут легче на 30 кг, короче на 200 мм и уже на 100 мм. Благодаря таким габаритам повысится эффективность и управляемость гоночных машин. При этом батареи модернизированной гибридной силовой установки будут в три раза мощнее в сравнении с двигателями предыдущего поколения.

Названа главная проблема АВТОВАЗа с моделью Lada Iskra

Кроме того, решено отказаться от системы DRS (система снижения лобового сопротивления), вместо нее появится активная аэродинамика, включающая подвижные передние и задние крылья. Это обеспечит более высокую скорость в поворотах при использовании стандартного режима Z-Mode. При движении по прямой гонщики будут переключиться в режим X-Mode – конфигурацию с низким сопротивлением, разработанную для максимального увеличения скорости на прямой. Уровень прижимной силы снизится на 30%, а лобовое сопротивление – на 55%, днище болидов сделают более плоским.

Также расширят возможности для обгона, благодаря режиму ручного управления с использованием большей электрической энергии. Такой режим обеспечит дополнительную энергию во время обгона, при этом мощность увеличится с 120 кВт до 350 кВт.

В 2026 году все гоночные машины буту использовать только экологически чистое топливо, а безопасность болидам обеспечат за счет более прочных конструкций и жестких краш-тестов. Теперь новый регламент 2026 года должен утвердить Всемирный совет по автоспорту, мероприятие запланировано на 28 июня.

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Источник: fia.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
07.06.2024
Фото:Wikimedia
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