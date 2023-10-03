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Гонщикам Формулы-1 станет проще преследовать соперников на болидах 2026 годаГонщикам Формулы-1 станет проще преследовать соперников на болидах 2026 года
Гоночные болиды Формулы-1 потеряют в 2026 году...
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Гонщикам Формулы-1 станет проще преследовать соперников на болидах 2026 года

Гоночные болиды Формулы-1 потеряют в 2026 году до 40% прижимной силы

Международная автомобильная федерация (ФИА) и чемпионат Формула-1 продолжают реализовывать стратегию по внедрению технических изменений на болидах 2026 года. Об этом пишет издание Auto Motor und Sport.

Известно, что минимальная масса двигателя внутреннего сгорания (ДВС) составит 130 кг, турбины – 12, модуля MGU-K – не менее 16, а батареи – 35. Таким образом, общая масса мотора увеличится на 23% в сравнении с нынешним и составит 193 кг.

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Будет использоваться только 100% экологически чистое топливо, доля электроэнергии будет увеличена почти в три раза — 350 вместо 120 киловатт. Мотор-генератор MGU-H решено не устанавливать, будет использован только MGU-К.

Кроме того, общая масса гоночной машины станет меньше на 20 кг, сейчас болид весит 798 кг. Ранее специалисты федерации планировали снизить ее на 50 кг, но потом решили не делать этого. Формула-1 может полностью отказаться от минимальной массы, с этим решением солидарны и в ФИА, и в руководстве чемпионата.

Размеры самого болида тоже уменьшатся, ширина сократится с 200 до 190 см, колесная база — с 360 до 340 см, с оговоркой, что база может составить и 330 см. Но некоторые команды выступают категорически против этого.

По подсчетам экспертов, прижимная сила снизится на 40%, лобовое сопротивление на прямых будет уменьшено за счет активной аэродинамики. Благодаря этому обгон можно будет проводить без «искусственных помощников».

Кроме того, инженеры намерены внести небольшие изменения в концепцию, которая планировалась в отношении автомобилей 2022 года, но по разным причинам так и не была реализована. Никаких подробностей специалисты не раскрывают, но заверяют, что теперь гонщикам будет проще преследовать своих соперников.

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Источник: Auto-motor-und-sport

Фото: Unsplash

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За РулемСветлана Тарасенко
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