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Взлетая выше ели: аварии на гонках монстр-траков (видео)

Опубликован репортаж об авариях на недавних соревнованиях монстр-траков в США

Соревнования монстр-траков – плоть от плоти североамериканское действо, лишь отчасти и очень косвенно родственное нашему или европейскому джип-триалу. Успешное преодоление препятствий тут – цель далеко не приоритетная.

Дисциплин несколько, и довольно часто соревнования в каждой из них проводятся отдельно. Но бывают и исключения, когда в рамках гоночного уик-энда на достаточно обширной площади организуется несколько локаций.

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Каждая предназначена для особой категории траков: пока одни преодолевают раскисшее поле, другие пытаются выбраться из глубокого рва с водой, а третьи… третьи взмывают выше елей и даже секвой.

Понятное дело, далеко не всегда вся эта активность заканчивается благополучно – и именно поэтому у этих соревнований так много поклонников. Предлагаем вам взглянуть на репортаж с одного из недавних мероприятий в озвучке от комментатора, ставшего в последние годы весьма популярным в российском видеоблогинге.


Источник: Yuri The Professional

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Фото:Unsplash
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