Мустанг 800 сил! Скоро покажем, на что он способен

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ представил одного из сильнейших участников дрэг-рейсинга 23 июня

Всего пара недель остается до 23 июня, когда в подмосковном RDRC Racepark состоится яркий автомобильный праздник – ЗА РУЛЕМ ФЕСТ. Мы делаем максимум, чтобы все прошло по высшему разряду! Главным событием станет дрэг-рейсинг – сумасшедшие заезды на 402,3 м в исполнении невероятно быстрых пилотов и их мощных машин – дрэгстеров, промодов, фаникаров и классических авто.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

В преддверии ФЕСТа мы просто не можем умолчать об одном из автомобилей, который примет участие в нашей гонке. Это Ford Mustang 1995 года выпуска с двигателем Chevy 5.3, с которого снято 800 л.с. Изначально пони-кар, не хватавший звезд с неба, сегодня это настоящий монстр в обличии почти гражданского авто.

Мечта детства

Детство со «Спиди гонщиком», отрочество с «Форсажем» – вот так Егор Завьялов, 34-летний айтишник и, по совместительству, владелец этого красного зверя, постепенно пришел к мечте о своем собственном быстром авто. Были нелегальные ночные гонки на Mercedes-Benz C 36 AMG, позже – на Audi A6 2.7 TT...

«К Мустангу пришел не сразу, сломав много копий на немецком автопроме. Пришло осознание, что необходимо приобрести настоящий автомобиль. В поисках американской мечты был найден пыльный, горбатый и неказистый, но при этом чем-то манящий Ford Mustang в кузове SN-95 1995 года со сломанным двигателем за очень приемлемые деньги», – рассказывает Егор.

Тюнинг поглотил все

Попав к Егору в 2017 году, этот Мустанг оказался настоящей находкой. Он максимально подходил под концепцию: идея была в том, чтобы найти «живой» кузов для постройки дрэгового авто. Забрав машину, стоящую буквально «на коленях», за годы владелец превратил ее в натуральный спортивный снаряд.

По словам владельца, не осталось ни одного нетронутого болтика – тюнинг поглотил всё! К каждому гоночному сезону машина дорабатывается – либо добавляется мощность, либо улучшаются какие-либо системы... Процесс бесконечный.

Цена скорости

В этом году апгрейд машины автомобиля получился масштабным. Цель принять участие в соревнованиях RDRC в классе «9,2 секунды» повлекла за собой отказ от городской эксплуатации автомобиля – из-за установки каркаса безопасности и других систем, которые предписывает регламент соревнований.

К настоящему моменту стоимость доработок автомобиля, проведенных в течение семи лет, владелец оценивает в сумму, превышающую 7 млн рублей... То есть, в среднем, по миллиону в год!

Что в нем стоит?

Мы получили от владельца этого Мустанга краткий спек-лист, которым спешим поделиться с вами:

ДВС Chevy 5.3 на кованных компонентах и high flow ГБЦ;

Впуск Holley;

ЭБУ Holley Terminator x;

Топливная система Aeromotive/Bosch;

Турбина BorgWarner S480;

АКП TH400 с ручными переключениями, TransBrake;

Мост 8.8 35 Spline Strange S-Track;

Подвеска полностью заменена на улучшение 60ft, включая изменение углов наклона задних рычагов моста;

Передние тормоза Wilwood 4-поршневые под 15 колеса, задние тормоза от Mustang GT;

Элементы кузова частично заменены на пластиковые;

Каркас безопасности, сиденье-ковш, 6-точечные ремни безопасности.

Как он едет?

А вот лучшие показатели, которые зафиксированы за Мустангом на соревнованиях:

Разгон от 0 до 100 км/ч – 2,38 сек;

100–200 км/ч за 4,24 сек;

Прохождение дистанции 60 футов — 1,419 сек;

1/4 мили — 9,341 сек.

Уже скоро!

Хотите взглянуть, как немолодой и вполне гражданский с виду Ford Mustang стреляет до 100 км/ч за «низкие» 2 секунды? Мы готовы устроить это для вас, и уже совсем скоро – на шикарном автомобильном действе, которым обещает стать грядущий ЗА РУЛЕМ ФЕСТ. Осталось дождаться 23 июня!

И да, помимо гонок вас ждет множество развлечений и активностей: полеты на вертолете, поездки на гоночном такси, стрельба в тире... Для смелых у нас припасено родео с электрическим быком! И конечно, на территории ФЕСТа будут тест-драйвы новинок автопрома, выставка уникальных ретроавтомобилей, розыгрыш призов для болельщиков... и большой вечерний концерт модной группы! Приезжайте на RDRC. Будет круто!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ: будет здорово!

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