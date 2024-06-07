Этот новейший 5,2-метровый «китаец» уже появился в России: известна цена

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В России начались «живые» продажи большого внедорожника Haval H5 нового поколения

Официальные продажи нового Haval H5 в России начнутся до конца года, но модель активно ввозится по параллельному импорту.

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В 2023 году Haval H5 продавался в РФ за 5,3 млн рублей. Из объявлений на крупном классифайде следует, что средняя цена на рамный внедорожник 2023 года выпуска, в наличии, русифицированный и после уплаты всех пошлин и сборов, находится в пределах 3,5-3,7 млн рублей. Сама компания на конец 2023 года установила цены на этот автомобиль в пределах 4,3-4,8 млн рублей.

Haval H5
Haval H5

Названа главная проблема АВТОВАЗа с моделью Lada Iskra

Модели продают в основном в топовой комплектации либо с дизелем на 166 л.с., либо с двухлитровой турбочетвёркой 224 л.с. в паре с 8-ступенчатой АКП. Привод полный.

Габариты Haval H5 5190×1905×1835 мм при колесной базе 3140 мм. Объём багажника равен 2116 литров.

Haval H5
Haval H5

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые кроссоверы Kia Soul по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Haval
Количество просмотров 1
07.06.2024
Фото:Haval
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