В России всплеск автопродаж: эти марки покупают чаще всего

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«Автостат»: продажи новых легковых машин в РФ в...

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«Автостат»: продажи новых легковых машин в РФ в мае 2024 года выросли на 76,2%

В мае в России продали 127,2 тыс. новых легковых машин, что на 76,2% больше, чем в том же месяце прошлого года. Лидером продаж стал российский бренд Lada, на долю которого в конце весны пришлось 31,5% рынка (40,1 тыс. единиц).

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Среди иностранных брендов снова лидирует китайский Haval (14 тыс. единиц), за ним идет Chery (13 тыс. единиц), далее следуют еще четыре китайских марки: Geely (10,2 тыс. единиц), Changan (10 тыс. единиц), Omoda (4,8 тыс. единиц) и Exeed (3,9 тыс. единиц). В топ-10 также вошли белорусский Belgee (3,6 тыс. единиц)., а также китайские Jetour и Jaecoo (3,1 тыс. и 2,3 тыс.единиц соответственно).

Названа главная проблема АВТОВАЗа с моделью Lada Iskra

Среди моделей лидируют Lada Granta и Lada Vesta. Далее по популярности следуют Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro. В топ-10 самых популярных авто в РФ также вошли Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, а также Belgee X50, Changan CS55 Plus и Omoda C5.

Всего с начала 2024 года в РФ было продано 594,9 тыс. новых легковых машин, что на 86,4% больше, чем в январе — мае прошлого года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые кроссоверы Kia Soul по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
07.06.2024
Фото:Depositphotos
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