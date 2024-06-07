#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
ПМЭФ-2024Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отечественные шины будут поставлять за рубеж — на ПМЭФ подписали соглашение
7 июня
Отечественные шины будут поставлять за рубеж — на ПМЭФ подписали соглашение
РЭЦ поможет шинному кластеру Кордиант нарастить...
В России всплеск автопродаж: эти марки покупают чаще всего
7 июня
В России всплеск автопродаж: эти марки покупают чаще всего
«Автостат»: продажи новых легковых машин в РФ в...
Как купить машину не дороже миллиона рублей: сложно, но варианты есть
7 июня
Как купить машину не дороже миллиона рублей: сложно, но варианты есть
Эксперт Арбузов назвал самые подходящие...

Отечественные шины будут поставлять за рубеж — на ПМЭФ подписали соглашение

РЭЦ поможет шинному кластеру Кордиант нарастить поставки в зарубежные страны

На полях ПМЭФ-2024 Российский экспортный центр (РЭЦ) и ведущий отечественный производитель автомобильных шин «Кордиант» (S8 Capital) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков и генеральный директор «Кордианта» Вадим Володин.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

В рамках контракта РЭЦ обеспечит шинный кластер «Кордиант» налаженной сетью партнерских контактов на рынках других стран, и предоставит экспертные услуги во внешнеэкономических сделках.

Названа главная проблема АВТОВАЗа с моделью Lada Iskra

Соглашение призвано развивать сектор отечественного производства автомобильных шин и укрепить позиции на международных рынках. Шинный кластер «Кордиант» имеет репутацию производителя высококачественной продукции, и поддержка со стороны Группы РЭЦ позволит компании реализовать амбициозные проекты, связанные с новациями и расширением экспорта продукции.

«Это сотрудничество не только способствует укреплению позиций российских производителей в сегменте высококачественных шин, но и демонстрирует потенциал нашей страны в создании продукции, соответствующей международным стандартам», – подчеркнул Гусаков.

По словам Володина, одной из ключевых задач «Кордиант» является расширение географии экспортных поставок в дружественные страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока.

«Также мы готовы к расширению номенклатуры экспортируемой продукции: сейчас мы поставляем за рубеж преимущественно легковые шины среднего ценового сегмента, но в ближайшее время планируем начать экспорт новых премиальных брендов», – уточнил Володин.

Все новости с Петербургского международного экономического форума можно почитать по этой ссылке.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ria.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
07.06.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0