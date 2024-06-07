Редчайшие машины появились на улицах Москвы

В Москве состоялось Ретро-ралли на Приз Музея техники Задорожного

Свой 21-й день рождения Музей техники Вадима Задорожного отметил, как и подобает в этом возрасте, с присущей ему энергией и любовью к ретро-автомобилям. 1 июня 2024 года в крупнейшем в Европе музее техники собралось более тридцати ретроавтомобилей разных эпох, чтобы принять участие в ралли на Приз Музея техники Вадима Задорожного.

Многие небезосновательно считают, что золотой век автомобилестроения пришелся на период с 1920-х до 1970-х годов. В то время облику автомобиля уделяли особое внимание – каждому элементу, линии, форме кузова в целом. В экспозициях музея находятся более 100 таких машин, к которым присоединились автомобили участников ралли. Это был редчайший день, когда можно увидеть колонну ретроавтомобилей на городских дорогах в движении, а не статично в Музее. Атмосферу радости и праздника дополняла хорошая и солнечная погода.

До старта ралли на главной площади прошел «Конкурс Элегантности», в котором приняли участие уникальные ретроавтомобили, выпущенные до 1973 года включительно. Для всех конкурсантов был единый регламент, с обязательным условием: дресс-код экипажа должен соответствовать эпохе производства заявленного на мероприятие автомобиля. В номинации «Приз зрительских симпатий» наибольшее количество голосов набрал Cadillac Eldorado Biarritz 1958 года выпуска. Все участники конкурса получили памятные дипломы и подарки от туристической компании Sodis.

Старт и финиш прошел на территории музея. После традиционного проезда под стартовой аркой экипажи отправились по маршруту протяженностью 150 километров с 15 контрольными пунктами, один из которых находился на территории музея-заповедника «Архангельское». Зрители ралли убедились, что ветераны автомобильной промышленности готовы к любым испытаниям современных дорог. Судейская бригада разделила автомобили по четырем категориям, которые соответствовали возрасту машин. В каждой из них были определены победители с наилучшими результатами.

В самую почетную категорию Veteran вошли настоящие винтажные раритеты, выпущенные до 1945 года. Первое место занял Mercedes-Benz W143 1939 года. Страховая компания АО СК «ПАРИ», обеспечивающая страховой сервис премиум-уровня для ретротранспорта, дома, квартиры, антиквариата, вертолетов, катеров и хаузботов, для победителя в этой категории предоставила страховой сертификат на внушительную сумму. Вторым в этом зачете стал автомобиль Mercedes-Benz 320 1939 года, замыкал тройку лидеров ГАЗ М1, выпущенный в 1936 году.

В зачете Old-timer, участвовали машины до 1970 года выпуска. Тройку лидеров возглавил знаменитый Buick LeSabre (1959). На втором месте Chevrolet Corvette (1970), призовую тройку замкнул ГАЗ-21 1963 года выпуска. Всего в этом зачете боролись за призовые места семь автомобилей.

Зачет Young-timer стал самым массовым по количеству участников. Здесь было заявлено 16 автомобилей до 1993 года выпуска. Итоговый протокол личных результатов возглавил BMW 520 (1988), с незначительным отрывом вслед за ним финишировал автомобиль ГАЗ-24 (1976). На почетном третьем месте – ЗИЛ 41041 (1984).

В этом году организаторы ввели новую номинацию «Будущий Old-timer», участвовать в которой могли современные машины. Призовую тройку возглавил Rolls-Royce Phantom Drop Had (2009), на втором месте Lincoln town car (1999), на третьем McLaren 570 spider (2020).

Все победители и участники ралли получили призы и подарки от организаторов и партнеров за спортивные победы, красоту, стиль и стремление к новым достижениям. На церемонии награждения были вручены полезные аксессуары для автомобиля от компании Show-me, подарочные наборы от салонов красоты на Новорижском шоссе White Fox, надежные сейфы от крупнейших европейских салонов «Мир сейфов», товары для здоровья от компании Yamaguchi, шелковые платки от российского бренда Radical Chiс, коллекции домашнего текстиля от компании Mona Liza, ваучеры на проживание от парк-отеля «Орловский», приглашения на процедуры в СПА-центр Bon Spa, расположенный в историческом отеле в центре Москвы Hilton Moscow Leningradskaya, сертификаты в клинику авторской стоматологии «Насыров Клиник».

В этот день посетители и участники гуляли по территории Музея техники, знакомились с лучшими образцами автомобильной промышленности, посещали аттракционы, дегустировали деликатесы на гастрономических зонах. Праздничное настроение создавал джазовый оркестр и профессиональные ведущие на центральном входе в музей.

Подробнее о мероприятии – на сайте Музея техники Вадима Задорожного.