На бывшем заводе Mercedes будут выпускать автомобили нескольких брендов

На заводе Mercedes-Benz в Есипово могут, в том числе, выпускать автомобили Aito

Недавно стало известно, что завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово начнет выпуск автомобилей под новым брендом Maxeed. Сообщалось, что машинокомплекты уже завезены, и сначала будут выпускаться автомобили с ДВС, затем гибриды, а позже электрокары.

Однако на экономическом форуме в Санкт-Петербурге внимание привлек стенд Московской области: трансформер из автомобильных деталей и загадочная платформа гибридного автомобиля.

Робот-трансформер, созданный из передней части автомобиля Exeed RX, говорил о необходимости замещения импорта и что лучшее место приложения сил это Московская область, сообщает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Голова робота была сделана из передней части автомобиля Exeed RX, из чего можно сделать вывод, что в Московской области могут выпускать именно эти автомобили.

Но на стенде также была представлена платформа со спиленными шильдиками, которую журналисты опознали как гибрид Aito M5, продающийся в России под маркой Seres.

Загадочная платформа на стенде Московской области на ПМЭФ

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– «Опытный образец» отличается только тем, что на всех деталях спилены знаки различия. Я долго сверял компоненты: по батарее, по системе выпуска, по мотору, рычагам подвески и другим компонентам это действительно Aito M5.

Из «локализованного» я нашел только шины Ikon Autograph, которые выпускаются в Ленинградской области.

Выходит, что на заводе Мерседес в Есипово под Москвой будут (могут) выпускать гибриды Aito. А какже Chery с маркой Maxeed? Да в принципе, ничто не мешает выпускать их параллельно. Конечно, если представленная платформа - не фейк от организаторов стенда.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram