На бывшем заводе Mercedes начнут производить машины под новым брендом

На экс-заводе Mercedes в России стартует выпуск автомобилей бренда Maxeed

Экс-завод Mercedes-Benz, расположенный в подмосковном Есипово, начнет выпускать машины под новым брендом Maxeed, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам инсайдеров, машинокомплекты уже завезены. Первыми начнут выпускать модели с двигателем внутреннего сгорания, затем гибриды, а потом электрокары.

Уточняется, что объем производства составит 120 тыс. единиц в год.

Сообщается, что на ПМЭФ-2024 на стенде Московской области установлена автомобильная платформа и робот, собранный из деталей автомобиля, напоминающего машину бренда Exeed.

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: РБК