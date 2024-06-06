На бывшем заводе Mercedes начнут производить машины под новым брендом
На экс-заводе Mercedes в России стартует выпуск автомобилей бренда Maxeed
Экс-завод Mercedes-Benz, расположенный в подмосковном Есипово, начнет выпускать машины под новым брендом Maxeed, пишет РБК со ссылкой на источники.
По словам инсайдеров, машинокомплекты уже завезены. Первыми начнут выпускать модели с двигателем внутреннего сгорания, затем гибриды, а потом электрокары.
Уточняется, что объем производства составит 120 тыс. единиц в год.
Сообщается, что на ПМЭФ-2024 на стенде Московской области установлена автомобильная платформа и робот, собранный из деталей автомобиля, напоминающего машину бренда Exeed.
Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.
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Источник: РБК
Фото:freepik / usertrmk
06.06.2024
Фото:freepik / usertrmk
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