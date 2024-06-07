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Атмосферный двигатель, АКП: надежный и доступный аналог Kia Rio теперь в России

В России привезли новые седаны Suzuki Ciaz по цене от 2,2 млн рублей

Надежный и недорогой аналог популярных в России седанов Kia Rio и Hyundai Solaris – новый Suzuki Ciaz – участники рынка начали привозить в Россию. Сейчас на одном из популярных сайтов объявлений такие авто предлагаются по цене от 2 199 990 рублей.

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За эту сумму новый Suzuki Ciaz 2022 г. в. продает официальный дилер Suzuki в Нижнем Новгороде. Уточняется, что утильсбор за автомобиль уже оплачен и входит в стоимость, а сам автомобиль представлен в топовой комплектации. Она включает камеру заднего вида, кожаный салон, литые диски, современную мультимедийную систему и так далее.

Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz

Названа главная проблема АВТОВАЗа с моделью Lada Iskra

Аналогичный автомобиль, но другого цвета, за 2 270 000 рублей предлагает автосалон из Ростова-на-Дону.

Все седаны оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с., работающим в паре с четырехступенчатой АКП. Привод передний.

Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые кроссоверы Kia Soul по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Suzuki
07.06.2024
Фото:Suzuki
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