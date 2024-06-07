В России дилеры переписали цены на флагманский кроссовер GAC GS8

Китайский кроссовер GAC GS8 стал дороже на 400 тыс. рублей в России

Китайский кроссовер GAC GS8 второго поколения подорожал на 400 тыс. рублей. Автомобиль появился на российском рынке летом 2023 года. С тех пор он прибавил 300−400 тыс. рублей к своей цене в зависимости от комплектации.

GAC GS8

В базе машина стоит сейчас 3 899 000 руб. Год назад она же продавалась за 3 499 000 рублей. Версия GT в июне текущего года стоит 4 199 000 рублей, а в прошлом году ее цена составляла 3 899 000 рублей (на 300 тыс. дешевле). Авто в комплектации GX сейчас стоит 4 469 000 рублей, в 2023 году – 4 069 000 рублей. GAC GS8 в топовой комплектации GX Premium оценивается в 4 499 000 рублей, ее прошлогодняя цена 4 099 000 рублей.

Габариты GAC GS8: 4980х1950х1780 мм при колесной базе 2920 мм.

Кроссовер доступен с безальтернативным двухлитровым турбомотором мощностью 248 л.с. и 400 Нм крутящего момента. В связке с ним работает 8-ступенчатая АКП. Максимальная скорость составляет 200 км/ч. Привод полный.

В стандартное оснащение входит система курсовой устойчивости (ESP), круиз-контроль и прочее.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые кроссоверы Kia Soul по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Autonews