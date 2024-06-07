Названы признаки неисправного топливного фильтра

Автоэксперт Константинов перечислил 3 признака неисправности топливного фильтра

Бывает, что автовладельцы забывают менять топливный фильтр в машине, что в итоге может обернуться поломкой двигателя, рассказал глава департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов. Он перечислил признаки, которые указывают, что фильтр неисправен и его необходимо заменить.

Основной признак – сложности с запуском, пропуски зажигания, а также нестабильная работа мотора в целом. Если фильтр забит грязью, то к мотору будет поступать недостаточное количество бензина.

Из-за этого может наблюдаться потеря мощности и снижение производительности автомобиля. Третьим признаком неисправного фильтра является перегрев топливного насоса, что может вызвать его преждевременную поломку.

Специалист отмечает, что периодичность замены топливного фильтра зависит от типа авто и качества топлива. Многие производители рекомендуют менять топливный фильтр каждые 30-50 тыс. км. Но некоторые машины, особенно дизельные, могут требовать более частой замены.

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Источник: Газета.Ru