Москвичи впервые начнут выпускать вне Москвы

Производство автомобилей Москвич на газе наладят в Набережных Челнах

Производство автомобилей Москвич планируется наладить в Набережных Челнах, такие машины будут работать на газомоторном топливе, информирует пресс-служба предприятия.

Соответствующее соглашение заключили в рамках ПМЭФ между Министерством промышленности и торговли Татарстана, компанией «РариТЭК Холдинг» и заводом «Москвич». Документ предполагает развитие проекта производства автомобиля Москвич на природном газе на производственных площадках «РариТЭК» в Набережных Челнах.

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Данный проект важен не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения экологической устойчивости, отмечают представители завода «Москвич». Успешная реализация проекта производства машин бренда Москвич на газомоторном топливе будет выгодна как Республике Татарстан, так и всей России. У проекта федеральный масштаб, он способствует развитию автомобильной отрасли России, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций, отметили в компании.

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Источник: Известия