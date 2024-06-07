#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
ПМЭФ-2024Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Москвич 6
7 июня
Москвичи впервые начнут выпускать вне Москвы
Производство автомобилей Москвич на газе...
Названа дата запуска в эксплуатацию платной трассы М-11 Москва – Петербург
7 июня
Названа дата запуска в эксплуатацию платной трассы М-11 Москва – Петербург
Росавтодор: последний участок трассы М-11...
Названы признаки неисправного топливного фильтра
7 июня
Названы признаки неисправного топливного фильтра
Автоэксперт Константинов перечислил 3 признака...

Москвичи впервые начнут выпускать вне Москвы

Производство автомобилей Москвич на газе наладят в Набережных Челнах

Производство автомобилей Москвич планируется наладить в Набережных Челнах, такие машины будут работать на газомоторном топливе, информирует пресс-служба предприятия.

Соответствующее соглашение заключили в рамках ПМЭФ между Министерством промышленности и торговли Татарстана, компанией «РариТЭК Холдинг» и заводом «Москвич». Документ предполагает развитие проекта производства автомобиля Москвич на природном газе на производственных площадках «РариТЭК» в Набережных Челнах.

Москвич 6
Москвич 6

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Названа главная проблема АВТОВАЗа с моделью Lada Iskra

Данный проект важен не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения экологической устойчивости, отмечают представители завода «Москвич». Успешная реализация проекта производства машин бренда Москвич на газомоторном топливе будет выгодна как Республике Татарстан, так и всей России. У проекта федеральный масштаб, он способствует развитию автомобильной отрасли России, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций, отметили в компании.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые кроссоверы Kia Soul по цене от 2,6 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 2
07.06.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0