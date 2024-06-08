Пенсионеры старше 65 лет могут управлять автомобилем только при этом условии

Эксперт Кузовкин объяснил, почему людям старше 65 лет нельзя садиться за руль

Получить водительское удостоверение в пожилом возрасте гораздо труднее, но на законодательном уровне это не запрещено. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал директор автошколы «Рэдавто» Вадим Кузовкин.

Если кандидат в водители младше 65 лет, он спокойно может получить права, потому что он способен управлять автомобилем на хорошем уровне, подчеркнул эксперт.

«А вот люди постарше должны пройти дополнительную медицинскую комиссию. Если она подтвердит полное отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством, то можно пойти учиться в автошколу или продлить водительское удостоверение», – объяснил собеседник издания.

На практике, люди в почтенном возрасте редко приходят учиться на курсы вождения. Но если они решатся на этот шаг, то без заключения врача их не примут, констатировал Кузовкин. Сложности при обучении вождению автомобилем после 65 лет возникают из-за замедленной реакции, подчеркивает эксперт. Поэтому многие пенсионеры благоразумно сами отказываются от поездок за рулем, осознавая свое состояние здоровья.

Кузовкин не советует пожилым людям старше 65 лет садиться за руль. Хотя всё индивидуально и возраст не всегда является ключевым показателем – лучше ориентироваться на состояние здоровья. Есть такие пенсионеры, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом, бегают, ходят в бассейн – вот таким можно управлять автомобилем, резюмировал Кузовкин.

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Источник: Газета.Ru