Кроссоверы захватили рынок, но седаны еще поживут: эта компания выпустит целую линейку

Cadillac запустит новое портфолио седанов вместе с моделью Celestiq

В мире, где доминируют внедорожники, Cadillac заявляет, что седаны не мертвы. Более того, марка обещает целую серию новых седанов в ближайшие годы, позиционируя их как вершину роскоши, инноваций и бескомпромиссного дизайна.

Анонсируя новую линейку седанов, Майк Симко, вице-президент GM по глобальному дизайну, подчеркнул, что седаны всегда будут занимать особую нишу для тех, кто ценит элегантность, динамику и удовольствие от вождения.

Cadillac Celestiq

Cadillac уже представил миру Celestiq – электрический седан ручной сборки, олицетворяющий собой «чрезвычайную роскошь». С ограниченным тиражом в 100-150 экземпляров в год и стартовой ценой около 340 000 долларов, Celestiq позиционируется как эксклюзивный выбор для самых искушенных покупателей.

Помимо Celestiq, Cadillac обещает расширить свою линейку электромобилей более доступными седанами. Это позволит марке привлечь новую аудиторию, ценящую экологичность и высокие технологии, не отказываясь от традиционных ценностей бренда.

Интерьер Cadillac Celestiq

Хотя Cadillac не раскрывает подробностей о будущих моделях, можно ожидать, что они будут воплощать в себе самые передовые разработки в области дизайна, технологий и производительности.

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Источник: ITHome