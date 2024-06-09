Европейская версия новой Toyota Camry вышла на рынок: цена удивит
Новая Toyota Camry 9-го поколения, покорившая сердца автолюбителей в Китае и США, наконец-то добралась до европейского рынка.
Польша стала первой страной, где стартовали продажи модели. Однако, как часто бывает, европейская цена оказалась значительно выше, чем на других континентах.
В Польше, где цены на автомобили традиционно высоки, Camry 9-го поколения предлагается по цене от 186 до 226 тысяч злотых, что эквивалентно 47-57 тысячам долларов или 4,19-5,08 миллиона рублей. В России, где Camry всегда была популярна, аналогичная комплектация доступна за 3,8 миллиона рублей, что делает европейскую цену еще более непривлекательной.
В Европе Toyota Camry предлагается только с топовой гибридной силовой установкой мощностью 230 л. с., основанной на 2,5-литровом бензиновом двигателе. В Китае такой вариант только недавно появился, и его цена составляет от 30,3 до 35,9 тысяч долларов. В то же время, базовый вариант Camry с 2,0-литровым бензиновым двигателем в Китае стоит от 19,3 тысяч долларов.
Европейская Camry, помимо топовой гибридной силовой установки, отличается от китайской версии наличием противотуманных фар. В стандартную комплектацию входит цифровая приборная панель с 7-дюймовым экраном, медиасистема с 12,3-дюймовым дисплеем, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона и пакет систем помощи водителю TSS 3.0.
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Источник: AV.by
Отзывы о Toyota Camry (7)
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.