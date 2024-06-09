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Европейская версия новой Toyota Camry вышла на рынок: цена удивит

Цена европейской версии Toyota Camry оказалась в два раза выше китайской

Новая Toyota Camry 9-го поколения, покорившая сердца автолюбителей в Китае и США, наконец-то добралась до европейского рынка.

Польша стала первой страной, где стартовали продажи модели. Однако, как часто бывает, европейская цена оказалась значительно выше, чем на других континентах.

Toyota Camry
Toyota Camry
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В Польше, где цены на автомобили традиционно высоки, Camry 9-го поколения предлагается по цене от 186 до 226 тысяч злотых, что эквивалентно 47-57 тысячам долларов или 4,19-5,08 миллиона рублей. В России, где Camry всегда была популярна, аналогичная комплектация доступна за 3,8 миллиона рублей, что делает европейскую цену еще более непривлекательной.

Toyota Camry
Toyota Camry

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В Европе Toyota Camry предлагается только с топовой гибридной силовой установкой мощностью 230 л. с., основанной на 2,5-литровом бензиновом двигателе. В Китае такой вариант только недавно появился, и его цена составляет от 30,3 до 35,9 тысяч долларов. В то же время, базовый вариант Camry с 2,0-литровым бензиновым двигателем в Китае стоит от 19,3 тысяч долларов.

Интерьер Toyota Camry
Интерьер Toyota Camry

Европейская Camry, помимо топовой гибридной силовой установки, отличается от китайской версии наличием противотуманных фар. В стандартную комплектацию входит цифровая приборная панель с 7-дюймовым экраном, медиасистема с 12,3-дюймовым дисплеем, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона и пакет систем помощи водителю TSS 3.0.

Источник: AV.by

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 2
09.06.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-14