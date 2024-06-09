Для истинного любителя пиццы: пилоту Формулы-1 построили Дефендер с необычной опцией

Подробности о проекте на базе Land Rover Defender с настоящей печью для пиццы

Ландо Норрис, британский гонщик команды McLaren F1, известен своим нестандартным подходом к выбору автомобилей. После продажи своего «пляжного» Fiat 500 Jolly Evocation, Норрис решил расширить свои горизонты и обзавестись чем-то действительно уникальным. Его выбор пал на Land Rover Defender 90, который был преобразован в рестомод компанией Retro Automotive из Йоркшира. Этот проект демонстрирует не только страсть Норриса к автомобилям, но и его любовь к пицце, ведь этот Defender получил настоящую печь для пиццы!

Land Rover Defender

Retro Automotive, известная своей индивидуальной работой и выпуском всего 15 автомобилей в год, взялась за создание этого уникального Defender 90. Исходный автомобиль подвергся комплексной реставрации, которая заняла 1000 часов. Клиент, то есть сам Норрис, пожелал, чтобы его внедорожник был полностью открытым, без крыши и боковых стекол. Осталось лишь ветровое стекло.

Land Rover Defender

Defender 90 получил расширенные крылья, подчеркивающие его брутальную индивидуальность, и современную светодиодную оптику. Кузов окрашен в эксклюзивный серый цвет Nardo Grey с черными металлическими вставками и 18-дюймовыми легкосплавными дисками, обутыми в шины BF Goodrich.

Салон Defender обтянут кожей Muirhead Egypt Blue со стёганой отделкой сидений и задних скамеек. Скамейки были расширены для размещения большего количества пассажиров. Между ними предусмотрено место для набора для пикника и портативной печи для пиццы Ooni.

Land Rover Defender

Внедорожник оборудован головным устройством Pioneer с Apple CarPlay и съёмной колонкой Marshall Kilburn II, обеспечивающей качественный звук.

Имя владельца рестомода, Ландо Норриса, выгравировано на эксклюзивной табличке, размещенной на автомобиле.

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Источник: Carscoops