Надежный немецкий кроссовер, притом новый из салона: вот достойный вариант

Эксперт «За рулем» рассказал подробности о кроссовере Volkswagen Tayron X

Параллельный импорт подарил нам множество достойных автомобилей, о которых раньше в России даже не слышали. И новость о «закручивании гаек» этому действу печалит, но в действительности параллельный импорт продолжает работать, испытав лишь небольшой спад.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев провел экскурсию по российским автосалонам с их предложениями. И достойные экземпляры есть и немало. Один их них – Volkswagen Tayron X.

Volkswagen Tayron X

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– От обычного Тайрона, который у нас тоже предлагают, отличается формой кузова – буква Х обозначает кросс-купе. Цена при этом примерно на полмиллиона выше: от 5,4 млн рублей.

Близкий родственник Тигуана, детище китайского СП FAW-Volkswagen, предназначенное для китайского рынка.

Набор агрегатов – стандартный для кроссоверов VW и Шкоды. Это наддувные моторы 1.4 или 2.0 в паре с роботом.

У нас представлена только версия, близкая к топовой: 2.0 (220 л.с.), полный привод, семиступенчатый робот DQ500 с двумя мокрыми сцеплениями.

Двигатели, которые нам сильно не нравились лет 10-15 назад, с тех пор сменили поколение и вдобавок были модернизированы – в рамках борьбы с нагаром (это касается и 1.4 TSI). До 150 тысяч км, в теории, они должны доезжать без ремонта, но если заливать только АИ-98. Примерно столько же при благоприятном раскладе выдержит и трансмиссия. Хотя комплект сцеплений, может быть, придется поменять раньше.

Смущает только форма кузова: покатая крыша полезного объема не добавляет.

Основные достоинства Фольксвагена не изменились – крепкая ходовая часть, высокий уровень комфорта, много электроники, акустика Harman Kardon, панорамная крыша.

Интерьер Volkswagen Tayron X

Еще несколько достойных вариантов новых машин из салона на замену китайским вы найдете в данном материале.