За тридцатилетние «Жигули» запросили более 2 миллионов рублей: что в машине такого?

В России выставили на продажу ВАЗ-2106 1993 года выпуска с пробегом всего 63 км

На просторах российских автомобильных объявлений появился уникальный лот: ВАЗ-2106 1993 года выпуска, пробег которого составляет всего 63 километра. Владелец решил выставить ее на продажу по цене новой Lada Vesta, а именно за 2 миллиона рублей.

ВАЗ-2106

Красный автомобиль сохранил оригинальное заводское состояние. По фотографиям в объявлении видно, что автомобиль не имеет коррозии. Автомобиль оснащен карбюраторным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 64 л. с., который работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач.

Однако причина, почему автомобиль не был эксплуатации, неизвестна.

Пробег на одометре всего 63 км

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Источник: Авито