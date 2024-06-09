Любимый внедорожник россиян стал еще доступнее: известна цена

В Россию привезли новый Toyota Land Cruiser 300 по цене от 9 млн рублей

Любимый внедорожник россиян, Toyota Land Cruiser 300, снова доступен на отечественном рынке! Модель вернулась «серым» путем, что отразилось на стоимости – теперь легендарный автомобиль можно купить значительно дешевле.

Цены на «серую» «трехсотку» стартуют от 8 970 000 рублей. За эти деньги вы получите новый Land Cruiser 300 2024 года выпуска в комплектации «Престиж Off-road», с 3,5-литровым бензиновым битурбомотором мощностью 415 л. с., десятиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Toyota Land Cruiser 300

В комплектацию «Престиж Off-road» входит полностью светодиодная оптика, датчики света и дождя, камера кругового обзора с передними и задними парктрониками, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультимедийный комплекс с премиальной акустикой и встроенной навигацией, беспроводная зарядку для смартфона, активную подвеску, подогрев и вентиляцию передних сидений, а также подогревы руля, лобового стекла и складывающихся боковых зеркал заднего вида.

Интерьер Toyota Land Cruiser 300

Самый дешевый Land Cruiser 300 продается во Владивостоке от 8 970 000 рублей (за «Престиж Off-road») и от 9 370 000 рублей (за юбилейную версию 70th Anniversary). В Москве и Туле цены начинаются от 11 000 000 рублей. Дороже всего предлагают автомобиль в Самаре и Оренбурге до 16 500 000 рублей

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Источник: Автоновости дня