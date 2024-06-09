#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
ПМЭФ-2024Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Land Cruiser 300
9 июня
Любимый внедорожник россиян стал еще доступнее: известна цена
В Россию привезли новый Toyota Land Cruiser 300...
Пробег на одометре всего 63 км
9 июня
За тридцатилетние «Жигули» запросили более 2 миллионов рублей: что в машине такого?
В России выставили на продажу ВАЗ-2106 1993...
Интерьер Volkswagen Tayron X
9 июня
Надежный немецкий кроссовер, притом новый из салона: вот достойный вариант
Эксперт «За рулем» рассказал подробности о...

Любимый внедорожник россиян стал еще доступнее: известна цена

В Россию привезли новый Toyota Land Cruiser 300 по цене от 9 млн рублей

Любимый внедорожник россиян, Toyota Land Cruiser 300, снова доступен на отечественном рынке! Модель вернулась «серым» путем, что отразилось на стоимости – теперь легендарный автомобиль можно купить значительно дешевле.

Цены на «серую» «трехсотку» стартуют от 8 970 000 рублей. За эти деньги вы получите новый Land Cruiser 300 2024 года выпуска в комплектации «Престиж Off-road», с 3,5-литровым бензиновым битурбомотором мощностью 415 л. с., десятиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Хотите большой седан по цене Гранты? – есть 4 варианта

В комплектацию «Престиж Off-road» входит полностью светодиодная оптика, датчики света и дождя, камера кругового обзора с передними и задними парктрониками, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультимедийный комплекс с премиальной акустикой и встроенной навигацией, беспроводная зарядку для смартфона, активную подвеску, подогрев и вентиляцию передних сидений, а также подогревы руля, лобового стекла и складывающихся боковых зеркал заднего вида.

Интерьер Toyota Land Cruiser 300
Интерьер Toyota Land Cruiser 300

Самый дешевый Land Cruiser 300 продается во Владивостоке от 8 970 000 рублей (за «Престиж Off-road») и от 9 370 000 рублей (за юбилейную версию 70th Anniversary). В Москве и Туле цены начинаются от 11 000 000 рублей. Дороже всего предлагают автомобиль в Самаре и Оренбурге до 16 500 000 рублей

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
09.06.2024
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-38