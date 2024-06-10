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Есть справка об угоне? Это упростит снятие авто с учета

Водителям могут разрешить снимать автомобиль с регистрации в случае угона

Согласно новым поправкам ко второму чтению законопроекта об ОСАГО, предусматривается возможность снятия автомобиля с государственной регистрации в случае его угона.

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Эта инициатива получила поддержку профильного думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Законопроект, включающий данное предложение, был одобрен Госдумой в первом чтении в ноябре 2023 года.

Поправки предусматривают, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца, если автомобиль находится в розыске по причине похищения или угона.

Эти автомобили чаще всего угоняют в России

В первом чтении обсуждался только случай похищения. Согласно пояснительной записке, уточненная процедура (автомобиль объявлен в розыск) позволит владельцу похищенного или угнанного автомобиля прекратить регистрацию без необходимости предоставлять документы в различные инстанции, такие как работодатель или налоговый орган и доказывать, что фактически у него нет автомобиля.

По Уголовному кодексу РФ, угон подразумевает неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. В отличие от этого, кража определяется как тайное хищение чужого имущества, при котором у преступника имеется корыстная цель.

В документе также предлагается разрешить водителям снимать машину с учета в ГИБДД сразу при продаже, а не через 10 дней после подачи заявления.

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Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
10.06.2024
Фото:Depositphotos
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