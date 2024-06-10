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Законодатели готовят новый штраф для водителей

В Госдуму внесут законопроект о штрафах до 5 тыс. рублей за опасное вождение

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложит изменения в законодательство, предусматривающие штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за опасное вождение.

За повторное нарушение водителей могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев.

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Напомним, административная ответственность за опасное вождение до сих пор не установлена, хотя термин «опасное вождение» был введен в ПДД в 2016 году.

Изменения планируется внести в КоАП РФ, и правительство уже поддержало этот законопроект с учетом доработок.

К «опасному вождению», в частности, относятся:

  • невыполнение требований уступить дорогу при перестроении, особенно в условиях интенсивного движения;
  • несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала;
  • резкое торможение без необходимости для предотвращения ДТП;
  • препятствование обгону, создающее угрозу для других участников движения.

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По словам Нилова, водители, которые ведут себя опасно на дорогах, являются причиной до 80% всех ДТП. В социальных сетях часто появляются ролики, на которых видно, как владельцы дорогих автомобилей бахвалятся опасным вождением, игнорируя правила и штрафы.

Это, по мнению депутата, свидетельствует о намеренном нарушении правил и требует реакции общества, ведь «дорожные агрессоры долго и безнаказанно беспредельничали на трассах».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Ярослав Нилов/Telegram

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
10.06.2024
Фото:Depositphotos
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