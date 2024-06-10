Законодатели готовят новый штраф для водителей

В Госдуму внесут законопроект о штрафах до 5 тыс. рублей за опасное вождение

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложит изменения в законодательство, предусматривающие штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за опасное вождение.

За повторное нарушение водителей могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев.

Напомним, административная ответственность за опасное вождение до сих пор не установлена, хотя термин «опасное вождение» был введен в ПДД в 2016 году.

Изменения планируется внести в КоАП РФ, и правительство уже поддержало этот законопроект с учетом доработок.

К «опасному вождению», в частности, относятся:

невыполнение требований уступить дорогу при перестроении, особенно в условиях интенсивного движения;

несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала;

резкое торможение без необходимости для предотвращения ДТП;

препятствование обгону, создающее угрозу для других участников движения.

По словам Нилова, водители, которые ведут себя опасно на дорогах, являются причиной до 80% всех ДТП. В социальных сетях часто появляются ролики, на которых видно, как владельцы дорогих автомобилей бахвалятся опасным вождением, игнорируя правила и штрафы.

Это, по мнению депутата, свидетельствует о намеренном нарушении правил и требует реакции общества, ведь «дорожные агрессоры долго и безнаказанно беспредельничали на трассах».

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Ярослав Нилов/Telegram