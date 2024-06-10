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Эти автомобили марки Toyota признаны самыми популярными у россиян

Седан Camry стал самым популярным автомобилем бренда Toyota в России

Аналитики Авито Авто» просмотрели данные по предложению и спросу на автомобили Toyota в РФ весной текущего года и перечислили самые популярные из них как на первичном, так и на вторичном рынке. В обеих категориях победил седан Camry.

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Среди новых легковых Toyota спрос больше всего (на 63%) вырос на среднеразмерный кроссовер Toyota Highlander. При этом средняя цена на него понизилась на 3,3% и составила 7 250 000 рублей. По динамике спроса далее следует пикап Toyota Tundra (+19,9%, средняя цена 12 030 000 рублей). Замкнул топ-3 лидеров Toyota RAV4, спрос на него поднялся на 15% (средняя цена 4 890 000 рублей).

Toyota Highlander
Toyota Highlander

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Половину спроса на новые автомобили Toyota поделили седан Camry и кроссовер RAV4. Также в топ-5 вошли Land Cruiser, Land Cruiser Prado и Avalon.

Среди авто с пробегом бренда Toyota по росту спроса лидирует MPV Toyota Tank (+112,5%, средняя цена 1 150 000 рублей). За ним следует минивэн Isis (+73,6%, 1 150 000 рублей). На третьем месте минивэн Wish (+37,3%, 1 265 000 рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash | Toyota
Количество просмотров 2
10.06.2024
Фото:Unsplash | Toyota
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