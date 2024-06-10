Лайфхак спасет от штрафа за другого арендатора карша — водителей 45+ тоже касается

Юрист Славнов объяснил, как не попасть на штраф предыдущего водителя каршеринга

Большую часть обращений от клиентов каршеринга в суды связаны с ситуациями, когда компания присылает им чужие штрафы за повреждение арендованной машины. Почти 90 % всех обращений от клиентов каршерингов связаны именно с такими разбирательствами, как себя от этого обезопасить рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

«У людей такой менталитет – поцарапаю машину, авось этого никто не увидит. И в итоге, либо виновному пользователю прилетает за то, что машина поцарапана, либо уже следующему. В судах больше таких дел, связанных с мелкими царапинами и вмятинами, которые водитель не увидел после прошлого пользователя, или сам сделал и пытается скрыть», – объясняет эксперт

По его словам, штраф, выписанный за повреждение автомобиля, оставленное предыдущим арендатором, является головной болью пользователей каршеринга. Речь идет о небольшом дефекте в виде царапины или вмятины, которую предыдущий пользователь машины скрыл, стремясь уйти от ответственности. Поэтому доказывать свою невиновность в этом случае приходится через суд, констатирует Славнов.

Славнов считает, что клиенты каршеринга в целом чаще попадают в ДТП из-за небрежного отношения к арендованным машинам. Сервисом каршеринга пользуются и новички-водители для того, чтобы набраться опыта и не рисковать своей машиной.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, и не стать ответчиком в суде по ошибочно выписанному штрафу, нужно обязательно делать как можно больше снимков арендованного автомобиля до начала поездки и после ее завершения, рекомендует Славнов. С такими фото- и видеодоказательствами есть шанс доказать, что машина была уже арендована вами с повреждениями, резюмировал Славнов.

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Источник: osnmedia.ru