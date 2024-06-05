Подводные камни каршеринга: как обезопасить себя

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При заключении договора специалист советует сделать скриншот его условий или скачать актуальную версию документа. А непосредственно перед началом поездки нужно снять на видео стоящий автомобиль, озвучив при этом дату, время, местоположение машины, а также видимые дефекты кузова и салона.

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Юрист отмечает, что по окончании поездки лучше оставить авто на парковке, не прижимаясь к расположенным поблизости машинам и затем записать видео. Впоследствие запись может стать доказательством невиновности клиента.

Эту запись Колпаков советует хранить три года, ведь по закону компания может обратиться в суд в течении трех лет в отношении арендатора.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: Авто Mail.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН Москва
05.06.2024
Фото:АГН Москва
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