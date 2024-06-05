Подводные камни каршеринга: как обезопасить себя

Юрист Колпаков рассказал, как избежать проблем с каршерингом

Юрист Григорий Колпаков рассказал, что нужно сделать до и после аренды автомобиля, чтобы избежать возможных претензий от фирм, предлагающих услуги каршеринга.

При заключении договора специалист советует сделать скриншот его условий или скачать актуальную версию документа. А непосредственно перед началом поездки нужно снять на видео стоящий автомобиль, озвучив при этом дату, время, местоположение машины, а также видимые дефекты кузова и салона.

Юрист отмечает, что по окончании поездки лучше оставить авто на парковке, не прижимаясь к расположенным поблизости машинам и затем записать видео. Впоследствие запись может стать доказательством невиновности клиента.

Эту запись Колпаков советует хранить три года, ведь по закону компания может обратиться в суд в течении трех лет в отношении арендатора.

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Источник: Авто Mail.ru