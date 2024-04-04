Россияне отказываются от личных автомобилей: цены неподъемные

Эксперт Ломанов: Такси и каршеринг приходят на смену личным авто в РФ

Российский авторынок постепенно приходит в себя после ухода западных производителей в 2022–2023 годах, но цены на машины выросли очень сильно. Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что сравнивать нынешнюю ситуацию на рынке с прошлым годом некорректно из-за быстро меняющихся условий, в том числе роста доли китайских машин.

Да, продажи автомобилей в стране выросли, но цены на них при этом просто взлетели, отмечает эксперт. Так, если ранее средняя цена авто составляла 1,2 млн рублей, то теперь она стартует от 3 млн, а кредитные условия ужесточаются.

С 1 апреля изменились правила растаможки ввезенных из-за рубежа машин, что привело к скачку спроса в феврале и марте. Люди спешили купить машины до введения новых тарифов, среди них были как частные лица, так и организации, обновляющие свой автопарк.

Ломанов прибавил, что, несмотря на некоторый позитив и всплеск спроса, рынок автомобилей в РФ пока не демонстрирует динамичного роста. В мегаполисах многие отказываются от личных машин в пользу такси и каршеринга. Этот тренд сохранится и в ближайшем будущем, считает Ломанов.

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Источник: kp.ru