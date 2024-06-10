Бойцы в Ростове-на-Дону получили партию УАЗов

Народный фронт вручил военным новую партию автомобилей ко Дню России

Очередная партия автомобилей для передовой была вручена Народным фронтом бойцам в Ростове-на-Дону. В нее вошли УАЗы разных модификаций, приобретенные Минпромторгом России, а также транспорт разных марок, направляемый федеральными органами власти, предприятиями и госучреждениями.

Слева направо: руководитель исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко, певица Мара, чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев

Руководитель исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко сообщил, что они в Ростове-на-Дону передают очередную партию автомобилей для военных, включающую более 50 машин. Он отметил, что машины оснащены всем необходимым, в том числе приборами ночного видения и средствами радиоэлектронной борьбы.

Мирошниченко выразил надежду, что транспортные средства станут надежными боевыми товарищами для военных при выполнении задач. Также вместе с автомобилями передаются каски, форма, детекторы дронов, а некоторые машины оборудованы маскировочными сетями, изготовленными Народными полками и волонтерскими объединениями из разных регионов России.

Представитель Народного фронта, чемпион мира по боксу, по версиям WBA и IBF, Денис Лебедев, отметил, что Народный фронт продолжает проводить огромную работу по обеспечению бойцов на передовой, жителей приграничных и новых территорий всем необходимым. Он выразил радость по поводу того, что все объединены, подчеркнув, что пока они едины, они непобедимы. Лебедев добавил, что поодиночке они могут пропасть, но вместе выстоят, так как это русская черта – объединяться в трудные времена.

Представитель Народного фронта певица Мара выразила радость по поводу того, что ей вместе с Народным фронтом доверили вручение техники, включая УАЗы.

Она поделилась своим опытом попадания под атаку БПЛА, отметив, что понимает важность техники, она не только помогает в бою, но и максимально сохраняет жизнь военных. Мара подчеркнула, что во время войны народ объединяется, приводя примеры, как женщины плетут маскировочные сети возле церквей и люди собирают деньги для закупки необходимого для бойцов на линии боевого соприкосновения. Мара добавила, что всё, что делается вместе, делается для победы.

Народный фронт продолжает собирать средства на помощь бойцам на передовой и жителям новых и приграничных регионов. Принять участие в сборах можно на сайте pobeda.onf.ru.