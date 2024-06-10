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Искореженные обгоревшие машины заблокировали движение: ДТП на трассе в Сочи

На трассе Джубга — Сочи после ДТП загорелись два автомобиля

В понедельник в 5.45 на федеральной трассе Джубга – Сочи около села Волконка Лазаревского района случилась авария. По предварительным данным, легковой автомобиль марки Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ГАЗель, в результате обе машины загорелись.

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Уточняется, что машины потушили, но пострадал водитель иномарки.

Рама или понижающая передача: что важнее на бездорожье?

В результате ДТП движение на трассе было приостановлено. Его уже удалось полностью восстановить.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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Источник: telegram-канал УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
10.06.2024
Фото:МВД Медиа
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