Искореженные обгоревшие машины заблокировали движение: ДТП на трассе в Сочи
На трассе Джубга — Сочи после ДТП загорелись два автомобиля
В понедельник в 5.45 на федеральной трассе Джубга – Сочи около села Волконка Лазаревского района случилась авария. По предварительным данным, легковой автомобиль марки Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ГАЗель, в результате обе машины загорелись.
Уточняется, что машины потушили, но пострадал водитель иномарки.
В результате ДТП движение на трассе было приостановлено. Его уже удалось полностью восстановить.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».
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Источник: telegram-канал УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото:МВД Медиа
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10.06.2024
Фото:МВД Медиа
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