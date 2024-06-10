Искореженные обгоревшие машины заблокировали движение: ДТП на трассе в Сочи

На трассе Джубга — Сочи после ДТП загорелись два автомобиля

В понедельник в 5.45 на федеральной трассе Джубга – Сочи около села Волконка Лазаревского района случилась авария. По предварительным данным, легковой автомобиль марки Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ГАЗель, в результате обе машины загорелись.

Уточняется, что машины потушили, но пострадал водитель иномарки.

В результате ДТП движение на трассе было приостановлено. Его уже удалось полностью восстановить.

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Источник: telegram-канал УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю