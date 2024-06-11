Этому научила СВО – «Ахмат» обновят

В России разрабатывают обновленный бронеавтомобиль «Ахмат»

«Ремдизель» обновил бронемашину З-СТС «Ахмат» и готовится начать ее выпуск уже с 2025 года.

У «Ахмата» 5 дверей, что облегчает десантирование, а в салоне могут быть установлены носилки для перевозки раненных.

«Определенный список улучшений машины мы накопили еще в 2022-2023 годах. В прошлом году переработали документацию, в этом году завершаем текущую партию автомобилей З-СТС – и в следующем году автомобиль пойдет уже в новой комплектации с учетом всех нюансов. Они небольшие – машина кардинально не меняется – доработки по результатам эксплуатации в зоне СВО», – цитирует ТАСС объяснение генерального директора «Ремдизеля» Александра Захарова.

Специальные кресла защищают людей в случае наезда бронемобиля на мину.

В частности, будут улучшена бронезащита автомобиля. Захаров подчеркнул, что речь идет о незначительных переделках, а не о конструктивных.

Конструкция бронемобиля в доработках не нуждается – она полностью отвечает требованиям современных боевых действий. Напомним, что 10-местный «Ахмат» был спроектирован за 25 дней весной 2022 года.

Такая скорость создания бронемобиля – рекордная. Он создан на серийной раме, имеет колесную формулу 6х6 и способен выполнять задачи при температурах от -50°С до +50°С и подниматься в горы на высоты 4,5 км.