Здесь и сейчас: эксперты объяснили, почему машину нужно покупать без раздумий

Эксперты выяснили, какие автомобили быстрее всего продавались в мае на вторичке

Отечественная Lada заняла первое место в мае 2024 года по быстрым продажам среди брендов на вторичном рынке России. На долю этой марки пришлось 15% от всех продаж в этом сегменте. Такие данные привели специалисты автомобильной системы Pango Cars.

Под быстрой продажей понимают реализацию транспортного средства в течение 15 дней с момента его поступления на склад. Также в топ-3 вошли Kia (12,6%) и Hyundai (10,5%). Что касается конкретных моделей, то быстрее всего раскупали Kio Rio (5%), Hyundai Solaris (4,3%), Lada Granta и Lada Vesta (по 3,1%). Самыми продаваемыми в мае стали подержанные Kia, Lada и Hyundai.

Согласно данным экспертов, на вторичном рынке в мае высоким спросом пользовался автомобиль по цене от 500 тыс. до 1 млн рублей – на их долю пришлось 32,7% от всего объема продаж. На долю автомобилей от 1 млн до 1,5 млн рублей пришлось 25,3% от всех продаж, и 15,1% – по цене до 500 тыс. рублей. По цене более 2 млн рублей покупали авто только 11,2% россиян.

Чаще всего в мае покупали машины возрастом от 10 до 15 лет (34,3%), автомобили с пробегом в возрасте от пяти до 10 лет пользовались меньшим спросом – 31,5%. Каждый пятый покупатель приобрел машину с пробегом в возрасте до пяти лет (17,8%), а 13,9% – от 50 до 20 лет. На автомобили старше 20 лет пришлось всего 5% покупок.

«За всю историю авторынка не было момента, когда автомобили дешевели. Если нужен автомобиль, то нужно покупать его сейчас, а не ждать следующего повышения цен. Это касается, в том числе и рынка авто с пробегом, который обусловлен ростом цен на новые авто», – советуют эксперты автомобильной системы Pango Cars.

Внедорожники традиционно покупают на вторичном рынке чаще всего (35,8%), почти столько же продаж приходится на седаны (34,5%). Топ-3 самых популярных дополнили пятидверные хэтчбеки (20,3%).

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Источник: rg.ru