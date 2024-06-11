«Автострада 2024» — рассказываем, как это было!

В Туле прошли фестиваль и ралли исторических автомобилей «Автострада»

8 июня в историческом центре Тулы состоялся фестиваль «Автострада 2024» – самый большой в России слет владельцев различной автомобильной и мотоциклетной экзотики. Фестиваль «Автострада» проходит в Туле с 2004 года и в этом году отметил свое 20-летие.

Участие традиционно принимают автолюбители со всей Европейской части России – сотни экспонатов делают «Автостраду» крупнейшим, при этом бесплатным для участников и зрителей фестивалем. Только на секцию ретроавто в этом году заявились более 630 экспонатов, что в 1,5 раза больше прошлого фестиваля.

Выставка ретроавтомобилей прошла в сердце старой Тулы: внутри Тульского Кремля – памятника архитектуры XVI века и у его стен, на улице Менделеевской. В выставке приняли участие больше 20 клубов владельцев раритетных автомобилей: марочные, такие как Lada History, клуб М-21 «Волга», клуб ВАЗ-2101, «Retro-Lada», Автоклуб «Москвич», «ЗАЗ-клуб», «Mercedes Benz Club» и региональные: «Ретромобиль» Подольск, «Ретро-Стиль Тула», «Моторы прошлого» из Новомосковска, «Старый дилижанс» из Королёва, «Серпуховский уезд», Вологодский, Рязанский, Тверской, Химкинский клуб и другие.

Яркую экспозицию спецавтомобилей прошлого выставил клуб «Дежурная часть» – на ней можно было увидеть автомобили милиции, скорой помощи в старинных цветографических схемах и со спецсигналами. Из представителей клубов было составлено жюри, которое выбирало лучших из лучших участников.

Среди выставленных экземпляров автомобили до 1990 года выпуска как отечественные модели (ГАЗовские «Волги», «Чайки», «Победы», автомобили выпуска заводов АЗЛК, ЗАЗ и ВАЗ), так и авто зарубежных производителей (широкая линейка Mercedes, BMW, всех марок европейских американских и японских разных годов выпуска середины прошлого века). Были и по-настоящему редкие экземпляры, часть из которых была отмечена наградами фестиваля по 10 номинациям:

Реставрация отечественного авто – ВАЗ-2103В 1972 г. Дмитрий Силаев, Фрязино

Реставрация зарубежного авто – Buick Super 8 1947 г. Олег Сидоров, Королев

Реставрация мотоцикла – BMW R50 1959 г. Василий Маричев, Москва

Капсула времени – отечественный авто – Москвич 408 1968 г. Георгий Чернышев, Москва

Капсула времени – зарубежный авто – Mercedes Benz R107 1982 г. Алексей Баулин, Москва

Капсула времени – мотоцикл – Л-300 1935 г. Андрей Галаганов, Тула

Самый дальний пробег – ГАЗ-21 «Волга» 1969 г. Владимир Губайдуллин, Оренбург

Спецноминация – отечественный – ГАЗ-АА 1934 г. Газдеталь, Новомосковск (поднят со дна Шатского водохранилища, отреставрирован до ходового состояния с сохранением оригинального дерева)

Спецноминация – зарубежный – Ikarus 250, Мосретротранс, Москва

Лучшая экспозиция ретроклуба – Lada History.

В Тульском Кремле также была организована специальная экспозиция автомобилей «Москвич» вместе с новейшим Москвич-6, представленным компанией «Автоимпорт» – официальным партнером фестиваля «Автострада». А на центральной площади Ленина расположились примеры самого смелого тюнинга и кастомизации, образцы в секции автозвука.

Лучшим автомобильным клубом мероприятия в этом году стал клуб кабриолетов «Без крыши» посетивший юбилейное мероприятие в рекордном численном составе 60+ автомобилей. В автозвуке номинацию «Чуть громче штатки» забрал Артем из Тулы на ВАЗ-2112, номинацию «Лучшая инсталляция автозвука» получил Артем из Тулы на Шевроле. Также были выбраны топ-10 автомобилей в классе «Тюнинг», которые получили номинацию «Звезда автострады».

Своих лауреатов выбрали и авторитетные участники сообщества мотоциклистов «МотоРоссия»:

Лучшая самоделка – Восход 175СМБ302, Александр, г. Тихорецк

Бодрый старикан – BMW R50, Виталий, г. Москва

Прекрасная шарманка – Honda Steed, Денис Шестов, г. Щекино

Выбор народа – Ява 354, 1961 года, Николай Николаевич Терехов, г. Тула

Участники и зрители могли принять участие в конкурсах, в частности викторине на стенде титульного партнера фестиваля – Auto.ru. Шоу-программа включала выступление мотокаскадеров и презентации участников «Автострады». Вместе с открытием фестиваля состоялся старт ралли исторических автомобилей в рамках третьего этапа кубка Российской автомобильной федерации, кубка «Наследие» и кубка Rodis.

От главной сцены «Автострады» стартовало 50 автомобилей производства СССР, Европы и США. Конкуренцию Волгам, Победам, Жигулям и Москвичам составила зарубежная классика. Многие автомобили являются весьма редкими и дорогими образцами: Классические Mercedes Benz 1960-х годов, британский родстер MG 1952 года, VW 1200J 1976 года, Saab 96 1978 года, Ford F100 1955 года, Porshe 911 SC Targa 1979 года и многое другое. Торжественный старт ралли дал 100-летний Тульский Ford Model T 1924 года выпуска. Можно без преувеличения сказать, что ретроралли - это передвижной автомузей, где все экспонаты действующие и в отличном оригинальном состоянии!

Информационными партнерами выступили издательство «За рулем», телеканал «Первый Тульский», газета «МК Тула» и агентство «Тульская пресса».

Организаторы выражают благодарность:

Правительству Тульской области и Администрации города Тулы за помощь в организации фестиваля, подарившего всем зрителям и участникам настоящий праздник в самом сердце города.

Всем сотрудникам полиции и отдела охраны общественного порядка УМВД по г. Туле, кто обеспечивал безопасность праздника на самом высоком уровне.

Доблестным и справедливым инспекторам ГАИ, которые профессионально и эффективно обеспечили быстрый и безопасный въезд и выезд участникам фестиваля.

Волонтерам «Регионального центра добровольчества» за четкую и слаженную работу.

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