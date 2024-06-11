Стало известно, когда в России создадут гибридный автомобиль
К 2025-2026 году отечественный стартап «ЭМ-рус» намерен оснастить электрофургон, созданный на базе грузовика УАЗ Профи, гибридной силовой установкой. Об этом сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума генеральный директор и сооснователь компании Илья Рашкин.
По его словам, в настоящее время разрабатывается гибридная система, работы над которой планируется завершить уже в 2024 году. После этого новый продукт должен пройти процесс сертификации, а производство планируется наладить ближе к запуску обновленной техники.
Кроме того, специалисты компании активно работают над созданием идеальной комбинации двигателя внутреннего сгорания и генератора для зарядки батареи. Это необходимо, чтобы обеспечить функционал автомобиля на электрической тяге на максимально длительное время.
Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме 2024 подписали 982 соглашения на общую сумму 6,4 трлн рублей, для сравнения – в 2023 году заключили контрактов на 3,8 трлн рублей. Причем приведенная статистика относится к тем договорам, которые не имеют статуса «коммерческая тайна».
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Источник: vedomosti.ru
Отзывы о УАЗ Профи (636)
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.