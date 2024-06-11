Стало известно, когда в России создадут гибридный автомобиль

На ПМЭФ анонсировали первого отечественного гибридного автомобиля

К 2025-2026 году отечественный стартап «ЭМ-рус» намерен оснастить электрофургон, созданный на базе грузовика УАЗ Профи, гибридной силовой установкой. Об этом сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума генеральный директор и сооснователь компании Илья Рашкин.

По его словам, в настоящее время разрабатывается гибридная система, работы над которой планируется завершить уже в 2024 году. После этого новый продукт должен пройти процесс сертификации, а производство планируется наладить ближе к запуску обновленной техники.

УАЗ Профи Гибрид

Кроме того, специалисты компании активно работают над созданием идеальной комбинации двигателя внутреннего сгорания и генератора для зарядки батареи. Это необходимо, чтобы обеспечить функционал автомобиля на электрической тяге на максимально длительное время.

УАЗ Профи Гибрид

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме 2024 подписали 982 соглашения на общую сумму 6,4 трлн рублей, для сравнения – в 2023 году заключили контрактов на 3,8 трлн рублей. Причем приведенная статистика относится к тем договорам, которые не имеют статуса «коммерческая тайна».

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Источник: vedomosti.ru