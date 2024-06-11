Эти марки машин скоро исчезнут с авторынка России — что случилось?

Автоэксперты рассказали, какие марки авто продолжат ввозить по схеме параимпорта

Такие марки автомобилей, как Zeekr, Lixian, Lynk&Co, Nio, Polar, Avatr и Li Auto останутся на российском рынке. Их ввозят по схеме параллельного импорта, потому что они не представлены в России официально. Но в обозримом будущем перечень машин, ввозимых по такой схеме будет значительно снижен. К такому выводу пришли опрошенные эксперты автоотрасли.

Что касается других китайских марок, то они больше не будут ввозиться в нашу страну, потому что в России открыты официальные представительства. Раньше автомобили привозили через Киргизию, Армению и Казахстан, сейчас осталась только Белоруссия, но и она стала неинтересна дилерам из-за высоких пошлин.

Другие иномарки с большой долей вероятностью останутся и сохранят прежний объем, но и здесь по ряду позиций возможна корректировка, убеждены эксперты.

«Есть некоторые модели, которые просто не попали в список. Почему-то в списке есть Nissan Patrol, но нет Nissan Patrol Super Safari. В некоторых количествах эти машины привозят в РФ, Toyota Land Cruiser 70, например, тоже привозят для определенных целей. Это случайность, которую нужно исправить», – отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По мнению независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, объемы и перечень товаров по параимпорту, включая автомобилей, будут снижаться. По его словам, самыми востребованными «параллельными» моделями в первом квартале 2024 года стали: Li Xiang, Toyota, Hyundai и Kia. Из премиальных марок чаще всего ввозили: Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche, Lamborghini, Ferrari и Maybach. Тузов напомнил, что ряд марок уже под запретом, в их числе Voyah, Tank и Chery.

«При сокращении перечня ввозимых в Россию товаров без согласия производителя список таких автомобилей будет расширяться», – уточнил эксперт.

В экспертном сообществе сходятся во мнении, что актуальные правила ввоза автомобилей в Россию по схеме параллельного импорта не окажут существенного влияния на наполняемость рынка, и при этом, у автовладельцев осталась возможность купить машину мечты.

Напомним, ранее в Минпромторге РФ анонсировали сохранение поставок автомобилей по схеме параллельного импорта до 2025 года, с оговоркой, что перечень товаров будет сокращен.

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Источник: autonews.ru