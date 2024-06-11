Штраф до 500 тыс. рублей, конфискация авто и лишение прав: за что хотят наказывать

Эксперт Крохмаль: Штрафы за опасное вождение нужно привязать к стоимости машины

Штраф за опасное вождение должен быть ощутимым, с конфискацией транспортного средства и уголовной ответственностью. Такое мнение выразил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Он убежден, что штрафы за опасное вождение нужно привязать к стоимости автомобиля. Крохмаль считает, что зафиксировать опасное вождение на дороге не составит труда, имея в арсенале видеокамеры последнего поколения.

«Они очень хорошо различают агрессивное вождение, могут улавливать звуковые и шумовые эффекты, которые почему-то не вошли в этот проект. Но, учитывая то, что штрафы за опасное вождение до пяти тысяч рублей были актуальны 5-7 лет назад, их нужно увеличивать до 50 тыс. рублей с конфискацией автомобиля и изъятием прав, также ввести уголовную ответственность», – категоричен в своем мнении эксперт.

По мнению Крохмаля, штрафы за опасную езду для владельцев автомобилей премиум-класса должны достигать до 500 тыс. рублей.

«Пять тысяч рублей для классической русской или китайской машины и автомобиля премиум-класса, например Lamborghini и так далее, – это неадекватно. Штраф для Lamborghini должен быть до 300-500 тыс. рублей за агрессивное вождение, а для "классики" – до 50 тыс. рублей. Тогда ситуация может исправиться», – убежден эксперт.

В российском законодательстве обязательно нужно прописать также и ответственность за агрессивное, шумное вождение в ночное время суток, подытожил Крохмаль.

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Источник: nsn.fm