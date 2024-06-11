Опасное вождение: разбираемся в нюансах законопроекта вместе с депутатами Госдумы

Депутаты Госдумы указали на важность серьезного наказания за опасное вождение

Согласно внесенному на рассмотрение Госдумы РФ законопроекту о штрафах за опасное вождение, в первый раз водителю выпишут штраф на сумму от трех до пяти тысяч рублей, за повторное нарушение – лишат прав на срок от года до трех месяцев. Депутаты Госдумы объяснили необходимость в таких жестких наказаниях.

По словам парламентария Владимира Сипягина, в российском законодательстве сложилась правовая коллизия, когда недопустимость таких действий закреплена, но наказания за небезопасное вождение не предусмотрены. Ранее рассматривался законопроект, внесенный вместе с поправками в ПДД, но он был отклонен уже на этапе первого чтения.

«Летом прошлого года Ярослав Нилов от нашей партии ЛДПР выступил с инициативой, предусматривающей дифференцированный подход к нарушениям и их обязательную визуальную фиксацию. Но в феврале этого года он также был отклонен в первом чтении. Сегодня коллеги внесли обновленные поправки в КОАП, в нем учтены замечания Правительства относительно оснований, по которым можно привлечь нарушителей к ответственности», – подчеркнул депутат.

Предлагалось наказывать любителей опасной езды на основании видеоматериалов с регистраторов, мобильных телефонов и других средств видеосъемки без верификации данных. Но в обновленном законопроекте этот пункт исключен, уточнил Сипягин.

Нынешний проект поддержан правительством РФ, и его парламентская судьба выглядит гораздо более перспективной. Сипягин напомнил, что в прошлом году в РФ зарегистрировано на 4,5% больше ДТП, чем в 2022 году (132,4 тыс.). Увеличилась смертность: погибло 14,5 тыс. человек (+2,3%), ранено 166,5 тыс. человек (+4,3%).

«Нет сомнений, что применение штрафных санкций к лихачам на дорогах улучшит безопасность дорожного движения, поможет предотвратить аварии с тяжелыми последствиями. Для нас самое главное – сохранение человеческой жизни», – подчеркивает парламентарий.

Мнение Сипягина разделяет его коллега, депутат Сергей Алтухов, он напоминает, что водители при управлении автомобилем должны помнить, что он является средством повышенной опасности. Поэтому нужно оценивать дорожную обстановку не только исходя из своих навыков и умений, но и с уважением по отношению к другим участникам движения.

«Некоторые водители пренебрегают этим, что, зачастую, приводит к плачевным результатам – авариям со смертельным исходом или с большим количеством участников. Санкции по отношению к таким беспечным ездокам, особенно лишение прав, способны существенно улучшить дорожную безопасность», – убежден депутат.

Алтухов указал на то, что в Кодексе административных правонарушений (КоАП) не предусмотрено наказание для водителей за опасное вождение. Авторы законопроекта предлагают восполнить этот пробел, иначе водители, демонстрирующие агрессивный стиль управления авто, так и будут чувствовать свою безнаказанность, вседозволенность и наплевательски относиться к другим участникам движения.

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Источник: rg.ru