Не навредить: чем чревато принятие закона об опасном вождении — разбираемся

Эксперт Лигачев объяснил, почему водители вынуждены совершать опасные маневры

На российских дорогах происходит огромное количество ситуаций, которые можно трактовать, как «опасное вождение», но каждый случай требует тщательного анализа в индивидуальном порядке. Об этом рассказал автоэксперт Константин Лигачев.

Рассуждая о последствиях законопроекта о штрафах за опасное вождение, который в настоящее время рассматривается Госдумой РФ, эксперт подчеркнул, что нужно быть готовым к двойственным ситуациям в случае принятия закона.

Лигачев привел в пример ситуацию, когда водитель едет с разрешенной скоростью 100 км/ч по МКАД, а впереди – яма. В такой ситуации водитель резко перестроится, а дорожная камера зафиксирует его маневр, как «опасное вождение». Водитель получит штраф, но доказать свою правоту ему будет сложно, подчеркивает Лигачев.

«То, что вы пытались избежать более опасных последствий, если это яма, то у вас могло пробить колесо в лучшем случае, а в худшем – могло оторваться колесо», – уточняет эксперт.

Без регистратора водителю будет сложно доказать свою невиновность, также бывают случаи с дикими животными, внезапно выскочившими на трассу. И единственная реакция в этой ситуации – притормозить, но резкое торможение чревато аварийной ситуацией. И в этом случае видеокамера все спишет на «опасное вождение», констатирует Лигачев.

Если же водитель в потоке резко и неоднократно перестраивается, это точно можно трактовать опасным вождением, уточняет эксперт. Особую опасность представляет водитель, если он перестраивается без поворотников. Самое главное, не путать вот такие вынужденные маневры с сознательным резким перестраиванием на полосе, подчеркивает Лигачев.

Для реализации законопроекта нужно время, но обязательно должны быть правильно истолкованы и разъяснены все возможные нюансы, подытожил Лигачев.

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Источник: 360.ru