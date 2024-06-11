В столице состоится форум по подержанным автомобилям

Форум автомобилей с пробегом «Used Cars Forum – 2024» пройдет в Москве 20 июня

Агентство «Автостат» уже в восьмой раз организует форум «Used Cars Forum – 2024», на этот раз он состоится 20 июня в Москве.

Мероприятие будет полезно для дилеров, работающих на вторичном рынке, автопроизводителей, представителей страховых и кредитных организаций, IT-специалистов, владельцев автомобильных аукционов и других профессионалов автомобильной отрасли.

Форум будет разделен на несколько тематических блоков. В первом блоке исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов проведет анализ текущего состояния рынка подержанных автомобилей. Директор по новым проектам агентства «Автостат» Данил Пивоваров представит статистику и расскажет о трансформациях в дилерском сегменте, работающем с подержанными машинами в современных условиях.

Отдельный блок форума будет посвящен производителям и дистрибьюторам, которые пересмотрели свои программы по подержанным автомобилям из-за глобальных изменений на российском рынке. Участники форума узнают о текущей работе программы Lada Selection и о роли финансовых организаций в подобных проектах.

Блок «Про деньги» будет посвящен вопросам кредитования автомобилей с пробегом. Спикеры обсудят растущий интерес к таким сделкам, новые условия, вызовы и удобные финансовые инструменты, которые помогают участникам рынка зарабатывать и развиваться, делая его более цивилизованным.

На форумах агентства «Автостат» всегда есть место для дискуссий. На этот раз автоэксперты соберутся за круглым столом под названием «Insurance & Used Car. Мини-каско vs франшиза», чтобы обсудить страхование подержанных автомобилей и найти компромиссные решения, подходящие для всех сторон.

Кроме того, на форуме будут подняты вопросы о том, где искать автомобили для реализации, как эффективно работает автовыкуп в настоящее время и какие методики работы с ним наиболее успешны.

Участвовать в «Used Cars Forum – 2024» можно как офлайн, так и онлайн. Подробная информация и регистрация доступны на странице мероприятия usedcars.autostat.ru.