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Единственный в России! Рассматриваем восстановленный ЛАЗ «Турист»

Музей Транспорта Москвы восстановил редкий автобус ЛАЗ-697М «Турист»

О восстановлении еще одного уникального экспоната отчитался Музей Транспорта Москвы – это ЛАЗ-697М «Турист». С 1970 по 1975 годы было выпущено всего 7146 таких междугородних автобусов, и до наших дней дожили очень немногие. А машина но фото – и вовсе единственная отреставрированная в России.

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«Реставрация заняла больше года. Когда автобус попал к нам, он был в ужасном состоянии: кузов ржавый, каркас деформировался. Потребовалось разобрать его на детали, воссоздать утраченные части и собрать его заново. Специалисты провели капитальный ремонт двигателя и полностью воссоздали кузов и салон. Пришлось перебрать более тысячи образцов современных материалов, чтобы восстановить первоначальный вид сидений салона. Впереди работа над утраченными оригинальными элементами», — добавила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
ЛАЗ-697М Турист
ЛАЗ-697М Турист

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К настоящему моменту основной блок работ завершен, но теперь нужно доработать багажные отсеки, обшив их в соответствии с заводской спецификацией, а также разместить световую дорожку – фонари в проходе между сиденьями.

ЛАЗ-697М Турист
ЛАЗ-697М Турист

ЛАЗ-697М Турист был комфортабельным автобусом своего времени – с регулируемыми спинками сидений (33 пассажирских и одно для экскурсовода) и большими окнами с вентиляцией. Модель 697М впервые показали на выставке в Москве в 1969 году, а в следующем году она заменила выпускавшуюся до этого 697Е.

ЛАЗ-697М Турист
ЛАЗ-697М Турист

Показанный экземпляр был выпущен в 1973 году и поступил в седьмую колонну 6-го автобусного парка Москвы. В начале 1980-х его передали в качестве служебного на завод «Аремкуз», где он эксплуатировался до начала 2000-х годов, а в августе 2003 года передан в музей…

ЛАЗ-697М Турист
ЛАЗ-697М Турист

Увидеть эту красивую машину можно будет на экскурсиях музея «Фондохранилище» каждое воскресенье в теплое время года, а также на фестивалях и парадах техники.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Музей Транспорта Москвы
12.06.2024
Фото:Музей Транспорта Москвы
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